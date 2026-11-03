A una semana de despedirse de Carnaval, Jorge Rial anunció el lanzamiento de “Ensalada Rusa”, su propio canal de streaming. En una de sus primeras publicaciones, el periodista habló de la venta de Mandarina y apuntó contra Mariana Fabbiani.

“Fue un quilombo”, aseguró el periodista sobre la reciente venta de la productora. “Juan Cruz Ávila se sentó con Mariano Chihade cuando empezaron los rumores, él le dijo que todavía no estaba definido y mientras hablaban ahí, frente a frente, a Ávila le empezaron a llegar notificaciones con la confirmación”, agregó.

Más adelante, Rial se refirió al futuro de los programas que Mandarina tiene en América TV y arremetió con todo en contra de Fabbiani y DDM.

Jorge Rial apuntó sin piedad contra Mariana Fabbiani (Video: Instagram @jrial)

JORGE RIAL CONTRA MARIANA FABBIANI

“Ella es la que menos importa”, empezó diciendo Jorge Rial, haciendo referencia a Mariana Fabbiani. “No factura, no tiene rating y a América no le interesa. Es más, para América sería un alivio que ella se vaya”, afirmó el periodista.

A su vez, agregó: “Nadie la quiere, ni El Nueve, ni América. Mariano Chihade y ella forman un matrimonio al que le encanta tirar mier... en toneladas hacia afuera y cuando esa mier... le vuelve, se ofende”.

En su análisis, repasó la historia de la productora y se refirió a la venta como una traición. “Sobre todo por haber vendido de esa manera, sin consultar. Mandarina crece y se hace fuerte cuándo América le abre las puertas. Irse así es una traición y de esas que se pagan. Hay mucho enojo”, advirtió Rial.