Horas atrás, Graciela Alfano recurrió a sus redes sociales para despedirse de uno de sus grandes amores: Beni, su perro. Tras más de una década de cariño y compañía incondicional, la diva se despidió de su mascota con mucho dolor.

La muerte de Beni se desencadenó tras una complicación de salud que afectó drásticamente su cuadro general en los últimos meses. Al perro le habían diagnosticado un tumor en estado avanzado ubicado en una complicada región que imposibilitaba cualquier intervención quirúrgica.

Graciela no dudó en consultar con diferentes especialistas e inició un tratamiento específico. Sin embargo, lamentablemente las alternativas no fueron suficientes y no se pudo revertir el desenlace fatal.

Graciela Alfano se despidió de Beni, su perro (Foto: Instagram @iconoalfano)

GRACIELA ALFANO SE DESPIDIÓ DE BENI, SU PERRO

Beni había sido rescatado por Graciela Alfano hace más de una década cuando fue hallado en condiciones extremas de vulnerabilidad. El perro había sufrido maltratos físicos que le dejaron secuelas irreparables en la vista y en el rostro.

Graciela Alfano se despidió de Beni, su perro (Foto: Instagram @iconoalfano)

“Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenia terror pero lo cuidamos mucho”, relató la diva a quien ahora le tocó despedirse de su gran amigo y lo hizo en redes sociales.

Graciela Alfano se despidió de Beni, su perro (Foto: Instagram @iconoalfano)

La exvedette compartió en Instagram un álbum de fotos que retratan tan solo algunos de los momentos compartidos. “Por siempre en nuestros corazones. Ya estás en el puente del arcoiris”, escribió.