El pasado 26 de octubre, Benjamín Fernández cumplió 3 años y lo celebró en Inglaterra. Enzo Fernández y Valentina Cervantes le organizaron una mega fiesta de cumpleaños a su hijo menor con temática de Toy Story y compartieron algunas postales del festejo a través de las redes sociales.

“Feliz cumpleaños Benjamín Jesús”, escribió Valu el día del cumpleaños de su hijo a través de sus redes. “Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma”, agregó la influencer.

Por último, cerró con un mensaje que decía: “Te amamos con todo nuestro corazón”. Junto a la publicación compartió un breve álbum de fotos de Benjamín y, al final, un divertido video donde se lo veía muy representado.

La tierna dedicatoria de Valentina Cervantes a su hijo, Benjamín (Foto: Instagram @valucervantes)

EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE BENJAMÍN FERNÁNDEZ

Enzo Fernández y Valentina Cervantes organizaron un festejo de cumpleaños para Benjamín con temática de Toy Story, su película favorita. Por esto, estuvieron presentes las imágenes de sus personajes: Woody y Buzz Lightyear.

Para los más chicos hubo juegos y pelotero. Y, además de todos los amigos del cumpleañero, también estuvieron presentes Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes asistieron acompañados por su hija de un año, Alaia.

El festejo de cumpleaños de Benjamín Fernández (Captura: Instagram @valucervantes)

Un detalle que llamó la atención de todos en redes sociales fue cuando los invitados y la familia se unieron para cantarle el “Feliz cumpleaños” pero lo hicieron en inglés.