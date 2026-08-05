Mientras disfruta del receso televisivo, Mariana Fabbiani volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva serie de postales de sus vacaciones por Europa. La conductora eligió el Mar Mediterráneo como destino para seguir disfrutando del verano europeo y compartió un carrusel de imágenes en el que combinó playas de aguas cristalinas, paseos por Mykonos y momentos de relax junto a su familia.

La primera imagen del álbum la muestra sumergida en el mar, disfrutando de una jornada de sol en uno de los rincones más exclusivos del Mediterráneo. Luego, el recorrido continúa por la emblemática isla griega, donde posó entre las tradicionales construcciones blancas que convirtieron a Mykonos en uno de los destinos más fotografiados del mundo.

LOS LOOKS DE MARIANA FABBIANI QUE SE ROBARON TODAS LAS MIRADAS

Como suele ocurrir en cada una de sus publicaciones, el estilo ocupó un lugar central. Mariana Fabbiani lució distintos outfits de verano, entre ellos bikinis bordados, pareos livianos y sandalias de la firma Chloé, que acompañó con accesorios y complementos ideales para recorrer la costa europea.

Mariana Fabbiani deslumbró desde el Mediterráneo con sus vacaciones. Crédito: Instagram

Mariana Fabbiani deslumbró desde el Mediterráneo con sus vacaciones. Crédito: Instagram

Además de disfrutar de la playa, la conductora mostró parte de sus recorridos por las ciudades que visitó. En las imágenes se la puede ver descansando en plazas, degustando platos típicos en restaurantes, brindando con una copa de vino y relajándose en el agua. Incluso llamó la atención una divertida foto en la que posó con un abanico que llevaba la frase “Fuck off”.

LOS MENSAJES DE SUS COLEGAS EN LAS REDES

El álbum rápidamente acumuló miles de “Me Gusta” y comentarios de figuras del espectáculo. Tatiana Schapiro destacó la belleza de los paisajes elegidos para las vacaciones, mientras que Georgina Barbarossa celebró el recorrido por distintas ciudades europeas.

Mariana Fabbiani deslumbró desde el Mediterráneo con sus vacaciones. Crédito: Instagram

Mariana Fabbiani deslumbró desde el Mediterráneo con sus vacaciones. Crédito: Instagram

Por su parte, Evelyn Von Brocke hizo foco en el momento personal que atraviesa la conductora y le dedicó un mensaje cargado de afecto: “La familia disfrutala en el momento exacto, cuando aún el nido no está vacío. Felicitaciones”.

UN RECORRIDO FAMILIAR POR EUROPA

Antes de instalarse en el Mediterráneo, Mariana Fabbiani ya había compartido otra escapada por España junto a sus padres, Silvia Mores y Alfredo Fabbiani, además de su hermana Paola.

Durante ese viaje recorrieron destinos como Ronda, Marbella y Madrid, una experiencia que también quedó reflejada en sus redes sociales. En aquella oportunidad, la conductora resumió la experiencia con un mensaje que dejó en evidencia el valor que le dio a esos días compartidos: “Dumpcito de una semana inolvidable. Mucho amor, descanso y momentos en familia que voy a atesorar”.