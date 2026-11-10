Pastel de papas a la vieja usanza: lleva huevo duro, aceitunas y un ingrediente clave para un puré bien cremoso

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y una de las recetas que nunca faltan en las comidas familiares. Su combinación de carne picada, verduras y puré lo convierte en una preparación abundante y rendidora. Aunque existen distintas versiones, la receta clásica se caracteriza por su relleno jugoso, su cubierta cremosa y ese sabor casero que recuerda a las comidas de las abuelas.

Una de las claves para conseguir un pastel de papas sabroso está en la preparación del relleno. Primero se rehogan la cebolla y el morrón para desarrollar sus sabores y después se incorpora la carne picada.

El tomate triturado aporta humedad, mientras que el pimentón y el ají molido intensifican el gusto. Además, los huevos duros y las aceitunas se distribuyen sobre la carne antes de colocar el puré, lo que permite encontrar diferentes texturas en cada porción.

El secreto para lograr un puré de papas bien cremoso está en incorporar yemas de huevo, además de manteca y leche. Las yemas aportan una textura más untuosa y ayudan a darle consistencia a la cubierta, mientras que la manteca mejora su suavidad y sabor.

Para conseguir un buen resultado, conviene pisar las papas mientras todavía están calientes e integrar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El paso final por el horno permite unir los sabores y conseguir un pastel de papas casero con una cubierta suave y un relleno bien condimentado.

Comensales 4 Ingredientes 3 kg de carne picada.

kg de carne picada. 1 ½ kg de cebolla.

kg de cebolla. 2 morrones rojos.

morrones rojos. Sal y pimienta, a gusto.

2 cucharadas de pimentón.

cucharadas de pimentón. Una cucharada de ají molido.

cucharada de ají molido. 300 g tomate triturado.

g tomate triturado. 8 huevos duros.

huevos duros. 300 g aceitunas sin carozo.

g aceitunas sin carozo. 4 kg de papas cocidas para puré.

kg de papas cocidas para puré. 3 yemas.

yemas. 150 g manteca.

g manteca. Leche, cantidad necesaria.

Aceite, cantidad necesaria.

Cómo hacer pastel de papas casero: el paso a paso

Hervir los huevos y luego picarlos. Reservar. En el disco colocar aceite y rehogar la cebolla y el morrón cortados en cubitos. Salpimentar y dejar cocinar. Una vez rehogado todo, correr a los costados, agregar aceite y colocar la carne picada. Dejar cocinar unos minutos y salpimentar. Agregar el tomate triturado. Dejar cocinar un poco más y listo. Condimentar con ají molido y pimentón. Acomodar la carne ene una fuente apta para horno y, por encima, agregar el huevo picado, las aceitunas y arriba el puré de papas. Dejar cocinar por cinco minutos. Para el puré de papa, pisar la papa cocida, agregar manteca, leche, yemas, sal y pimienta. Mezclar.

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