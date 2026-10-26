El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) Por: AP Photo/Gregorio Borgia

El Papa León XIV confirmó su próxima visita a la Argentina y expresó su entusiasmo por regresar a América Latina. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el sumo pontífice se refirió al viaje apostólico que realizará por el país, Uruguay y Perú durante noviembre.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el Papa, junto a las etiquetas de los tres países que visitará.

La visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira regional que se extenderá durante doce días. El itinerario oficial fue publicado por la Santa Sede e incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

Según el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, después de sus primeras actividades en Uruguay.

Durante su estadía en el país, el pontífice participará de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales. La agenda contempla visitas a Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú el miércoles 11 de noviembre.

Foto: captura de X

Entre las actividades previstas se encuentran una visita al presidente de la Nación, encuentros con autoridades políticas y representantes de la sociedad civil, una misa en Buenos Aires y una vigilia con jóvenes. También está programada una celebración religiosa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

El miércoles 11, León XIV visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Lima, donde continuará su recorrido por Perú.

El viaje del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú

La gira apostólica comenzará el viernes 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, donde el Papa participará de encuentros con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.

El recorrido continuará por Paysandú y Florida, antes de su llegada a Buenos Aires el domingo 8. Después de las actividades en la Argentina, el pontífice viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre.

En ese país, visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con una agenda que incluirá misas, encuentros con jóvenes, reuniones con autoridades y actividades junto a comunidades locales.

El papa León XIV recibe flores a su salida, al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) Por: AP Photo/Gregorio Borgia

El viaje tiene un significado especial para León XIV, quien desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Perú, donde fue obispo de Chiclayo antes de asumir como Papa.

Con esta visita, el sumo pontífice volverá a Sudamérica para desarrollar una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades pastorales en tres países de la región.