La salud del papa León XIV continúa bajo seguimiento médico luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un tumor en el pulmón derecho. Este miércoles 14 de octubre, el Vaticano brindó detalles sobre su evolución y señaló que el proceso de recuperación avanza de acuerdo con lo esperado por los profesionales que lo atienden.

El pontífice permanece internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se realizan los controles necesarios para evaluar su respuesta a la cirugía. Según la información difundida por la Santa Sede, los estudios posoperatorios no detectaron alteraciones fuera de los parámetros previstos.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

LOS DETALLES DEL NUEVO INFORME SOBRE LA SALUD DEL PAPA

Uno de los datos más alentadores del parte médico es que León XIV ya comenzó a movilizarse por su habitación y pudo volver a comer con normalidad: “Ya camina por la habitación”.Además, recibió sesiones de fisioterapia respiratoria, indicadas para acompañar la recuperación después de una intervención pulmonar.

Los médicos también le realizaron análisis de sangre y una radiografía de tórax. Los resultados fueron satisfactorios y respaldaron la evolución favorable del líder de la Iglesia católica durante las primeras etapas del posoperatorio.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

Aunque las novedades son positivas, el Papa deberá continuar bajo observación mientras avanza su recuperación. Su estado seguirá siendo evaluado por el equipo médico antes de definir cuándo podrá retomar plenamente sus actividades habituales.

DE QUÉ OPERARON AL PAPA PELÓN XIV

La intervención se llevó a cabo el martes 13 de octubre y tuvo como objetivo extirpar una lesión localizada en el pulmón derecho. Para ello, los cirujanos retiraron el lóbulo inferior de ese órgano mediante una técnica asistida por video.

El diagnóstico informado fue adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células glandulares del tejido pulmonar. La operación se realizó sin complicaciones, de acuerdo con los reportes difundidos tras la intervención.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

Por el momento, los compromisos públicos del pontífice se mantienen suspendidos hasta el 20 de octubre. La duración de su internación y el regreso a sus obligaciones dependerán de cómo continúe respondiendo al tratamiento posoperatorio.

En tanto, su agenda internacional prevista para noviembre, que incluye un viaje por Sudamérica, queda pendiente de la evolución de su estado de salud y de las indicaciones del equipo médico.

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