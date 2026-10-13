La operación al Papa León XIV se había realizado con éxito el martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, pero un segundo comunicado del Vaticano aclaró que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma, y Nelson Castro analizó el asunto.

“El adenocarcinoma es el tumor maligno más común del pulmón”, arrancó el médico en TN.

Entonces aclaró: “Esto era algo que el Papa no tenía. Cuando el Papa asumió, tuvo un chequeo”.

En cuanto a la demora en la entrega del parte médico que contaría del tumor de 3 milímetros, Castro explicó: “Se esperó que el Papa se despertara para primero informarselo a él”.

Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede

El Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informan de lo siguiente en relación con la intervención quirúrgica de esta tarde:

El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones.

Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.