El final del recital de Shakira en Madrid tuvo un cierre inesperado, cuando en plena gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se refirió a Antonio de la Rúa.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, arrancó la colombiana.

Luego recordó uno de los hits del uruguayo Jorge Drexler “Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler”.

El dulce mensaje de Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira saludó a Antonio de la Rúa. Captura: eltrece

“Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, enfatizó Shakira para dejar en claro el vínculo que los une.

Cómo es la relación de Shakira y Antonito

La declaración de Shakira se dio en medio de los rumores de reconciliación, a 15 años de la separación y los juicios millonarios de por medio que perdió el argentino.

Antonio de la Rúa y Shakira (Foto: Instagram/adelarua-Reuters)

Hace dos meses se había viralizado una foto de Shakira y De la Rúa junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y el empresario George Nader en un restaurante de Miches, República Dominicana.

La imagen relajada y familiar alimentó las versiones de que Shakira y Antonito de la Rúa podrían haber vuelto a apostar el amor...