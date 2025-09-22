La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió a estar en el centro de atención mediática tras la viralización de un video grabado el pasado sábado 30 de agosto de 2025 durante el concierto de la cantante en el estadio GNP de Ciudad de México.

Mientras Shakira interpretaba el emotivo tema “Días de Enero”, una canción que compuso durante su noviazgo con el empresario argentino, las cámaras de una fan captaron un momento inesperado: Antonio de la Rúa estaba en el público, sentado en silencio y tratando de pasar desapercibido.

El video de Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira

En la grabación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver a De la Rúa en las gradas, con gesto pensativo y la mirada baja mientras Shakira canta la balada que alguna vez le dedicó.

“No puedo creer que Antonio estaba ahí justo cuando cantó Días de Enero. Eso no es casualidad”, escribió una usuaria en TikTok.

La canción, lanzada en el álbum Fijación Oral Vol. 1, ha sido históricamente asociada con el argentino, y su presencia en ese momento exacto ha encendido rumores sobre una posible reconexión emocional entre ambos.

Reapariciones frecuentes de Antonio de la Rúa junto a Shakira

Esta no es la primera vez que Antonio de la Rúa ha sido visto cerca de Shakira en los últimos meses. De hecho, semanas atrás, medios reportaron que ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Miami, acompañados por Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué.

Además, según asistentes de otros conciertos de la gira en Estados Unidos y Canadá, De la Rúa ha sido visto entre el equipo técnico y el círculo íntimo de Shakira, portando acreditaciones que lo identifican como parte del staff de producción.

Recordemos que la pareja estuvo junta durante más de una década (2000-2011) y que Antonio no solo fue pareja sentimental, sino también mánager y figura clave en la carrera internacional de Shakira.