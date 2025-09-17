La fiebre por Shakira en Argentina no tiene límites. La superestrella colombiana agotó en cuestión de horas las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, y, ante la demanda imparable, anunció un tercer show para el jueves 11 de diciembre.

La noticia se conoció este miércoles y desató una nueva ola de entusiasmo entre los fanáticos, que ya habían dejado sin tickets las dos primeras fechas.

Así, la artista eligió a Buenos Aires para el gran cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que en este regreso lleva el subtítulo “Estoy Aquí”, en homenaje a la canción que la catapultó al estrellato internacional.

Cómo conseguir entradas para el tercer show de Shakira en Vélez

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa arranca el jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas estarán a la venta únicamente a través de entradauno.com.

Un fenómeno imparable: récords, invitados y un show de alto impacto

El paso de Shakira por Latinoamérica viene rompiendo todos los récords: ya convocó a más de un millón de personas y generó un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Según el informe de Billboard Boxscore, la gira de la colombiana se ubica en el puesto #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, superando a figuras como Paul McCartney y Bruno Mars, y siendo la única artista latina en ese ranking.

Cada show es una verdadera fiesta: una producción visual de primer nivel y un repertorio cargado de hits como “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y la explosiva “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchos otros.

Además, en varias de sus presentaciones sorprendió con invitados de lujo como Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna.

El mensaje de Shakira para sus fans argentinos

La propia Shakira dejó un mensaje que hizo vibrar a sus seguidores:

“¡Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”.

El cierre de la gira en Argentina promete ser un evento inolvidable. El vínculo entre Shakira y el público local se consolida con cada visita, y la expectativa por verla en vivo no para de crecer.

No te quedes afuera de este show histórico. Shakira está aquí, y Argentina la recibe con los brazos abiertos.