Shakira volvió a generar expectativa y eligió a la Argentina como epicentro de su próximo gran anuncio.

Desde hace unas horas, distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron empapelados con la frase “Estoy aquí”, un guiño directo a uno de los temas más recordados de su disco Pies Descalzos, sueños blancos (1995).

En paralelo, la productora Fénix Entertainment confirmó que la artista hará un anuncio este miércoles 17 de septiembre a las 10.30 AM.

Aunque no se revelaron más detalles, la expectativa crece entre los fans, que especulan con una posible nueva gira internacional, la presentación de un nuevo show en Argentina o incluso el lanzamiento de un proyecto musical inédito.

El posteo en Instagram dice: “Te aviso, te anuncio. Mañana 10.30 am” y el video que acompaña la publicación muestra imágenes de la Ciudad de Buenos Aires intervenida con la frase “Estoy aquí” en paredes, carteles y pantallas.

Crece la expectativa por el anuncio de Shakira

Cada movimiento de la cantante colombiana se convierte en tendencia, y esta vez no fue la excepción.

En redes sociales, sus seguidores ya convirtieron las frases “Estoy aquí” y “Te aviso, te anuncio” en tendencia, asociándolas tanto a sus clásicos como a la posibilidad de un regreso masivo a los escenarios, tras sus dos fechas ya programadas en diciembre.

Shakira, que este año sorprendió con nuevas colaboraciones y presentaciones, mantiene la expectativa en torno a su futuro artístico y vuelve a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional.

👉 El anuncio será revelado mañana miércoles 17 de septiembre a las 10.30 AM.