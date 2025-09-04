Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonip de la Rúa son cada vez más fuertes, al punto de que varios periodistas de EE.UU. ya han confirmado que los ex están prácticamente conviviendo y solo falta que blanqueen.

“Tengo una reconciliación bomba de la que todos hablarán porque son personajes conocidos no solamente en este país sino a nivel mundial. Ella más que él”, anunció Juan Etchegoyen este jueves en su flamante ciclo de streaming Juernes (La TV Pública).

Antonio de la Rúa y Shakira (Fotos: Instagram)

“A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da muchos datos”, agregó el periodista, que dio jugosos detalles sobre este reencuentro que ocurrió a 15 años de la separación.

SE SUPO QUÉ ASPECTO DE ANTONIO DE LA RÚA VOLVIÓ A ENAMORAR A SHAKIRA

“Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral”, contó el periodista, sobre el nuevo rumbo de la carrera de la cantante a su regreso de Europa tras la separación de Gerard Piqué.

“Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, señaló, “Te doy más información. La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”, afirmó Juan.

Antonio de la Rúa y Shakira (Fotos: Instagram)

“Y el otro dato que a mí me cuentan es que ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe”, cerró el conductor, que estimó que el blanqueo de la pareja ocurrirá cuando la cantante regrese a Argentina para brindar nuevos shows.

