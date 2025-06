Si bien la relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez atravesó varios altibajos, la pareja ahora se muestra en su mejor momento. Luego de anunciar que están planeando su boda para 2026, los enamorados se fueron de viaje y compartieron imágenes desde Mónaco.

A través de su cuenta de Instagram, Mariela Sánchez compartió recientemente un video que no tardó en viralizarse. En las imágenes se la ve junto a Cristian Castro cantando “Perro Fiel”, una canción de Shakira y Nicky Jam.

La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Mónaco, en donde además de mostrarse unidos y enamorados, se mostraron más que divertidos mientras bailaban y cantaban a bordo de un lujoso yate.

Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, muy enamorados (Foto: IG @ sanchez.mariela)

EL VIDEO VIRAL DE CRISTIAN CASTRO Y SU NOVIA, MARIELA SÁNCHEZ

A bordo de un yate en Montecarlo, Cristian Castro y Mariela Sánchez se grabaron haciendo playback, actuando y bailando la canción “Perro fiel” de Shakira y Nicky Jam. Ambos se mostraron en traje de baño, súper relajados.

El video viral de Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez

“Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel”, dice la canción que eligió la pareja para hacer el video.