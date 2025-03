Contento por su buen presente sentimental y laboral, Cristian Castro reveló la importantísima decisión que tomó y que cambiará su vida para siempre.

En diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, el cantante mexicano contó que terminará el secundario para ponerle fin a una etapa de su vida que dejó abierta durante muchísimos años.

Cristian terminará sus estudios. Foto: Secretos Verdaderos

“No hace mucho estoy tras las letras del secundario. La verdad es que me fui de gira y ya nunca volví, así que ahora estoy como diciendo: ‘la verdad que me hizo falta’”, expresó el cantante, remarcando que los estudios hoy por hoy son una de sus prioridades.

LA EMOCIÓN DE CRISTIAN CASTRO POR RETOMAR SUS ESTUDIOS

El cantante mexicano se mostró muy entusiasmado por haber retomado sus estudios secundarios, a los que le puso un freno para abocarse al la música en un cien por ciento.

“Estoy volviendo al colegio a terminar el secundario. Me gusta mucho el reencuentro con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay y ahora acá en Argentina”, sentenció, visiblemente entusiasmado.