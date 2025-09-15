Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa no paran de crecer y, en medio de esta situación, se conoció un fuerte gesto que el empresario argentino tuvo con la cantante en relación a Gerard Piqué. La información salió a la luz en “Mitre Live”, el ciclo de Juan Etchegoyen.

“Ustedes saben que yo en este programa confirmé reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa después de los datos que me fueron llegando y hoy tengo más para que vayan viendo las cosas que van sucediendo acá”, comenzó diciendo el periodista en su programa digital, que se transmite de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio.

Shakira, Antonio de la Rúa, Gerard Piqué y Clara Chia (Fotos: Instagram)

En ese contexto, Etchegoyen fue contundente: “La realidad es que la relación de Shakira y Gerard Piqué no es buena ni lo será, no se hablan pero en el medio están sus hijos Milan y Sasha y esto que voy a contar da cuenta de cómo está el vínculo de Antonio y Shakira, más fuerte que nunca”.

EL NUEVO GRAN GESTO DE ANTONIO DE LA RÚA CON SHAKIRA QUE TIENE QUE VER CON SU EX, GERARD PIQUÉ

El conductor recordó que ya había adelantado la excelente relación entre los hijos de la colombiana y De la Rúa. “Ya te dije que los dos se habían reconciliado y te di datos la semana pasada como por ejemplo la onda genial que tienen los hijos de la cantante con Antonio. Hoy voy a dar un dato más que tiene que ver con el padre de las criaturas”, sostuvo.

En ese sentido, Etchegoyen reveló el gesto que sorprendió a todos. “A Shakira le trae dolores de cabeza el tema de su ex. Antonio me cuentan que le ofreció a la intérprete encargarse del tema Piqué a partir de ahora si hace falta para que ella no tenga más problemas con eso”, dijo.

Y concluyó con la frase que habría sellado el gesto: “De Gerard Piqué me encargo yo”, le habría dicho Antonio de la Rúa a Shakira, reflejando la cercanía que volvieron a tener.

