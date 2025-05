Shakira y el rapero haitiano Wyclef Jean celebraron los 20 años del lanzamiento del éxito ‘Hips Don’t Lie’ (las caderas no mienten) en el programa estadounidense de Jimmy Fallon, ‘The Tonight Show’. Éxito que fue seleccionado como himno oficial de la Copa del Mundo 2006 hecho en Alemania.

La cantante, que empieza su gira “Las Mujeres ya no Lloran” por Norteamérica y Estados Unidos en mayo 2025, brilló en su presentación del último martes por la noche al cantar y bailar el sencillo que logró incluir a última hora en su álbum Oral Fixation vol. 2, lanzado en el 2006.

Shakira y Wyclef Jean, en el programa ‘The Tonight Show’ (Foto: captura de X).

Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, entre otros, fueron algunos de los paises que tuvieron el honor de ver a la colombiana en su primer tour tras siete años, luego de su última gira, El Dorado. En su paso por Norteamérica también desfiló en la MET Gala 2025 y anoche el show de Jimmy Fallon.

EL IMPONENTE LOOK DE SHAKIRA PARA LA MET GALA 2025 EN NUEVA YORK

El lunes por la noche se realizó la MET Gala 2025 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y Shakira impuso tendencia con el look con el que se presentó a la blue carpet; la cantante lució un diseño exclusivo de Prabal Gurung.

Shakira en la MET Gala 2025 (Foto: AFP).

La artista llevó puesto en esta oportunidad un vestido rosa con escote corazón, straples, transparencias, guantes y una enorme cola que la obligó a viajar parada en un bus hasta el lugar del evento.

(FOTO: AFP).

“Estoy literalmente aquí en un bus de pie, me voy a la Met Gala en un bus. El próximo año si me invitan, me pongo una minifalda ya lo decidí”, se la escuchó decir a Shakira en un video que se volvió viral en X.

