Ni bien Shakira aterrizó en Argentina para dar dos impresionantes shows, el rumor de reconciliación con Antonio de la Rúa, su expareja, se puso a la orden del día.

En este contexto, surgió la versión de que la cantante colombiana y el hijo del expresidente se habrían visto en Buenos Aires, lo que confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿Shakira en pareja con Antonio? Foto: IG | shakira

“Tengo confirmados encuentros de Shakira y Antonito. Y fui a la fuente para preguntarle si quería decir algo; le escribí al empresario”, expresó el comunicador, antes de revelar su reacción.

ASÍ REACCIONÓ ANTONIO DE LA RÚA ANTE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON SHAKIRA

Antonito de la Rúa y Shakira, cuando estaban juntos

Antonio de la Rúa reaccionó al rumor de reconciliación con Shakira en conversación con Juan Etchegoyen.

“Antonito me clavó el visto porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación”.

“Le pregunté si se reconcilió con Shakira o no y lo que te puedo decir es que su reacción agiganta mucho más los rumores de amor. Antonito me clavó el visto porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación. Si esto que te digo no es así lo desmentís, pero esta clavada de visto genera un mar de sospechas y dudas”, sentenció.