Shakira (48 años) ya se fue de Argentina y en su paso dejó una huella imborrable tras dos shows hipnóticos en el Campo de Polo, con producción de Fénix Entertainment, en el marco de su emblemática gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La cita para sus fanáticos y seguidores fue el pasado viernes 7 y sábado 8 de marzo, sí, el Día de la Mujer, ¿coincidencia? No parece, ya que ella es una de las artistas más detallistas y minuciosas cuando se trata de su música.

De las que despierta todo tipo de emociones, es la cantante que sabe lo que su público quiere en todas sus formas, como si tuviese una bola de cristal. “Organizar este tour nos llevó un año”, contó en medio del espectáculo.

“Anoche fui muy feliz y hoy lo vuelvo a ser, porque ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes, definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con manada argentina. Buenos Aires, esta noche somos uno”, vaticinó la compositora y así lo fue.

Y eso sí pudo verse en las dos horas que estuvo en el escenario entonando las canciones de su nuevo disco y algunos de los clásicos, entre ellos Día de Enero, a pedido del público. “¿Por qué no darles el gusto?", dijo y todo fue ovación.

Shakira en su primer show en Argentina (Foto: Movilpress).

Acompañada por sus hijos, Shakira habló del verdadero amor, tras sufrir la separación de Gerdad Piqué (38 años), el padre de Sasha y Milán. “Ellos me enseñaron lo que es amor de verdad”, expresó ante las miradas de los pequeños de 11 y 9 años.

El mensaje de Shakira a sus hijos en su segundo show en Argentina (Foto: Instagram/@shakira).

Momento épico en el que las pantallas gigantes se llenaron de la imagen de los jovencitos, quienes le mandaban besos a su madre. Solo transmitieron amor y del más sincero, con sus miradas puestas en ella, su mayor ejemplo.

LOS DETALLES DE UN SHOW ÚNICO: LOS LOOKS DE SHAKIRA Y LA ESCENOGRAFÍA

De los cambios de vestuario en pleno escenario más veloces, pocas veces visto, Shakira pasó por varios estilos; en uno de ellos abrió las puertas a las cámaras para que todos los presentes viéramos cómo lo hacían en segundos mientras empezaba a entonar una de sus canciones del momento.

Shakira en su primer show en Argentina (Foto: Movilpress).

Versace, Zuhair Murad, Guarav Gupta y Jawara Alleyne la vistieron y cada look fue pensado para cada uno de sus temas, así como también los brazaletes únicos de Tiffany & Co.

“Elsa Peretti® Bone elaborados por primera vez en platino con pavé de diamantes y grabados a mano con el nombre de la gira" ,detallan desde la prensa de la artista. Cada detalle la acompañó a la perfección en sus coreografías y escenografía, en la cual no faltó una loba gigante, hecho con un globo con visión roja al escenario.

Shakira en su primer show en Argentina (Foto: Movilpress).

EL MENSAJE DE SHAKIRA A SU PÚBLICO POR EL DÍA DE LA MUJER

No faltó la oportunidad para que Shakira dejara un mensaje a su público presente en el Campo de Polo por el Día de la Mujer, el pasado sábado 8 de marzo: “La vida no es perfecta, no es fácil y de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un vuelo más alto”.

“Y es que nosotras después de cada caída pienso que nos levantamos un poquito más sabias, más fuertes, porque las mujeres somos capaces de sanar un mundo, de reparar lo que otros dañan, de unir lo que otros separan, feliz Día de la Mujer, y bienvenidos al tour de Las Mujeres Ya No Lloran”, cerró entre miles de aplausos. Una vez más, Shakira superó todo tipo de expectativas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.