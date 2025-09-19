La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022 sigue generando repercusiones. Dos años después, nuevas revelaciones apuntan a que la historia con Clara Chía Martí habría comenzado mucho antes de la separación oficial, lo que implicaría no solo una traición hacia la cantante colombiana, sino también una doble infidelidad por parte de la joven catalana.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, Gerard Piqué conoció a Clara Chía en una cena de Navidad de 2021 organizada por su empresa Kosmos. Clara asistió como pareja de un empleado —que además era hermano del mejor amigo de Piqué—, pero habría sido allí donde surgió la atracción mutua. Según las versiones, ella engañó a su novio y, en paralelo, el futbolista habría iniciado un vínculo sentimental con ella mientras aún estaba con Shakira.

EL PRINCIPIO DEL FIN ENTRE PIQUE Y SHAKIRA

Tras un viaje familiar a Disney World con sus hijos Milan y Sasha, la artista notó cambios en la conducta de Piqué. El exfutbolista argumentaba compromisos laborales y “cenas con empleados”, pero en realidad habría estado encontrándose con Clara.

En abril de 2022, Piqué dejó el hogar familiar para instalarse en un “piso de soltero”, aunque luego intentó una breve reconciliación con Shakira. Finalmente, la ruptura definitiva llegó semanas más tarde.

Otro detalle que alimenta la polémica es que Clara Chía fue contratada por Kosmos, aparentemente en modalidad remota, lo que reducía la exposición pública de su trabajo. Paralelamente, su expareja —empleado de la misma empresa— fue despedido, reforzando las sospechas de un trasfondo sentimental detrás de estas decisiones.