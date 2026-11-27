Preocupación por la salud de Luis Ventura. El periodista fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación mientras se dirigía al aeropuerto de Ezeiza. El presidente de APTRA tenía previsto viajar a Miami para participar de los Martín Fierro Latino, que se realizarán este fin de semana.

La noticia fue confirmada por Nicolás Peralta durante la emisión de Sálvese quien pueda (América).

Allí brindó detalles de lo ocurrido y explicó cuál habría sido el motivo detrás del problema de salud del periodista.

Nico Peralta informó sobre la salud de Luis Ventura en SQP, el programa de Yanina Latorre. Captura: América TV

Qué le pasó a Luis Ventura camino al aeropuerto de Ezeiza

Según relató Peralta, Ventura había terminado de realizar su programa habitual en Radio del Plata y se dirigía a Ezeiza acompañado por su socio cuando comenzó a sentirse mal.

“Estaba haciendo su programa en Radio del Plata como todos los días, hace un rato, lo pasó a buscar su socio para llevarlo a Ezeiza, y se descompuso camino al aeropuerto. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami al Martín Fierro Latino”, contó el periodista.

Además, explicó que Luis Ventura habría sufrido un pico de presión y que el episodio estaría relacionado con el cansancio acumulado durante las últimas semanas.