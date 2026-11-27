Federico Bal volvió a dejar en claro que atraviesa uno de sus mejores momentos sentimentales junto a Evelyn Botto. El actor y conductor compartió en sus historias de Instagram un video de la locutora disfrutando de la pileta de su casa y lo acompañó con una frase que rápidamente encendió las redes: “Las curvas del verano”.

En las imágenes, la integrante de Otro día perdido aparece en bikini, relajada sobre un inflable que recorre el agua de punta a punta, mientras el hijo de Carmen Barbieri registra la escena y celebra la llegada del calor. “Empezó el verano”, se lo escucha decir en la grabación, que funcionó como una postal del fin de semana tranquilo que compartió la pareja.

UNA RELACIÓN SIN FILTROS

No es la primera vez que Bal y Botto exponen su intimidad sin pudor. Hace poco, ambos pasaron por Banquete, el nuevo ciclo de Olga, y se animaron a hablar de su vida sexual frente a cámara. Entre risas y en medio de una comida con otras parejas invitadas, el actor sorprendió con una confesión: “Eve y yo hacemos el amor a diario. A la mañana y a la noche”.

Crédito: Instagram

Lejos de incomodarse, la locutora avaló la respuesta, y Fede se encargó de aclarar quién marca el ritmo en la pareja: “Todo de ella”.

CONVIVENCIA A LA VISTA

En esa misma charla, los enamorados adelantaron que el próximo paso ya está en marcha: la idea es empezar a convivir durante el verano. Un plan que, a juzgar por las imágenes en la pileta, ya parece tener escenario.

La historia de amor se hizo pública a fines de 2025, cuando Evelyn contó al aire del programa de streaming cómo se pusieron de novios. “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’; y él me dijo ‘nada’, y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’. Fue un poco así”, relató entonces.