A una semana de la muerte de Matías Ricciardelli, Maypi Delgado reapareció en redes sociales para hablar de su hija India, de tres años, y el duelo por el fallecimiento de su expareja.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte, en medio de las versiones y las consultas que comenzaron a circular en redes sociales, la prioridad de Maypi fue resguardar a su hija y a sus seres queridos.

La ex Gran Hermano y Ricciardelli se habían separado cuando India todavía era muy pequeña. Desde entonces, su relación había atravesado diversas situaciones que Delgado decidió hacer públicas en algunas oportunidades.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija (Foto: Instagram).

LA PUBLICACIÓN DE MAYPI DELGADO, A UNA SEMANA DE LA MUERTE DE MATÍAS RICCIARDELLI

“Ella es así todos los días: divertida, amorosa y muy graciosa”, escribió Maypi Delgado junto a un video de su hija India, a quien se la veía bailando y cantando muy alegre. Luego, contó que finalmente pudo hablar con ella sobre la muerte de su papá.

“Ayer pude contarle y explicarle con mucho amor y hasta donde puede entender un niño. Tuvimos abrazos muy muy grandes y ella se quedó en paz”, explicó la influencer que contó con el acompañamiento profesional y familiar correspondiente.

El video de India que compartió Maypi Delgado en redes sociales (Video: Instagram @maypidelgadosi)

“Estoy acompañada por una psicóloga infantil que me ayudó en todo este proceso y seguirá así. También mi familia y amigas que están tan presentes. Algo que creo que es muy muy clave también es la familia de él que está acompañándonos con muchísimo amor, a pesar de que están rotos por dentro, están para India”, sumó Maipy que cerró diciendo: “Nos quedamos con los lindos recuerdos, vamos a encontrar la paz”.