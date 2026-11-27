Ansu Fati no solo busca destacarse dentro de una cancha de fútbol. El delantero del AS Mónaco continúa explorando su faceta artística y acaba de presentar “Imagínate”, su segundo sencillo musical, con el que busca consolidar una carrera paralela a su trayectoria deportiva.

El lanzamiento llegó este 27 de noviembre de 2026 y ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción combina ritmos latinos, afrobeats y sonidos vinculados con la herencia musical africana, en una propuesta que gira alrededor de la superación personal, los sueños y la importancia de seguir adelante.

Después de la repercusión de “Sea Como Sea”, su primera canción, el futbolista vuelve a apostar por la música con un proyecto que, según su equipo, ya supera los 4 millones de reproducciones.

Foto: prensa

Cómo nació la faceta musical de Ansu Fati

La relación de Ansu Fati con la música comenzó en 2020, durante el proceso de rehabilitación de una lesión. En ese período encontró en la composición y la música una nueva manera de expresar sus emociones y contar sus experiencias, tanto dentro como fuera del fútbol.

“Imagínate” representa un nuevo paso en ese camino. El propio delantero explicó que el lanzamiento estaba previsto desde hacía tiempo y que el momento elegido tiene un significado especial para él.

“Teníamos este lanzamiento planeado desde hace mucho tiempo. La vida siempre me pone situaciones de las que reponerme, y sacar esta canción ahora refuerza mis ganas y mi espíritu de superación”, expresó.

La temática del sencillo está vinculada precisamente con esa búsqueda: transformar las dificultades en motivación y continuar persiguiendo los objetivos personales.

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El éxito de “Sea Como Sea”, su primera canción

Antes de presentar “Imagínate”, Ansu Fati había debutado oficialmente en la música en junio de 2026 con “Sea Como Sea”, en colaboración con Music Brokers.

El sencillo consiguió superar el millón de reproducciones en las principales plataformas digitales y también tuvo repercusión en redes sociales. La canción ingresó en las listas de éxitos de TikTok, acumuló millones de interacciones y llegó a posicionarse en los rankings latinoamericanos, con un quinto puesto en Ecuador.

Su impacto también trascendió el ámbito musical. El tema comenzó a sonar habitualmente en el Stade Louis II, estadio del AS Mónaco, y en Craven Cottage, donde el Fulham lo incorporó de manera espontánea a sus previas futbolísticas.

De esta manera, el delantero consiguió conectar sus dos universos: el deporte profesional y la música.

Ansu Fati, entre la música y su recuperación en el AS Mónaco

Mientras continúa desarrollando su proyecto musical, Ansu Fati trabaja en su recuperación con el objetivo de regresar a los terrenos de juego y volver a competir con el AS Mónaco.

“Imagínate” representa el segundo capítulo de una propuesta artística que busca sostenerse en el tiempo y que combina sus raíces, sus experiencias personales y su vínculo con el fútbol.

Con este nuevo lanzamiento, el futbolista demuestra que sus inquietudes van más allá del deporte y apuesta por construir una identidad musical propia, con influencias latinas y africanas.