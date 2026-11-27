Gime Accardi y Nico Furtado presentaron su nueva miniserie y mostraron sus looks (Fotos: Movilpress).

Nicolás Furtado presentó Juan se alquila, su nueva serie junto a Gimena Accardi, en una avant premiere que reunió a varias figuras del espectáculo y desde Ciudad Magazine te mostramos todas las fotos. El evento se realizó en el DOT Baires Shopping y contó con la presencia de los protagonistas y gran parte del elenco, además de amigos y colegas que se acercaron a acompañarlos en el lanzamiento.

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Liz Solari, Luis Luque, Luis Machín, Sebastián Presta, Leticia Siciliani, entre otros. Las imágenes de la noche dejaron distintos postales de los looks, los encuentros y la celebración de los artistas que formaron parte de esta presentación especial.

Juan se alquila es una comedia dramática de siete episodios. La historia sigue a Juan Acevedo (Furtado), un actor que atraviesa dificultades económicas y encuentra una particular manera de ganarse la vida: hacerse pasar por otras personas en distintas situaciones. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo ocasional pronto se convierte en una sucesión de enredos y mentiras.

LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA MINISERIE JUAN SE ALQUILA

Gimena Accardi mostró su look en la premier de su nueva miniserie (Foto: Movilpress).

Gimena Accardi mostró su look en la premier de su nueva miniserie (Foto: Movilpress).

Gimena Accardi y Nicolás Furtado en la premier de su nueva miniserie Juan se alquila (Foto: Movilpress).

Liz Solari en la premier de la nueva miniserie Juan se alquila (Foto: Movilpress).

Luis Luque y Silvia Kutika en la premier de la nueva miniserie Juan se alquila (Foto: Movilpress).

Luis Machín y su pareja en la premier de la nueva miniserie Juan se alquila (Foto: Movilpress).

Sebastián Presta en la premier de la nueva miniserie Juan se alquila (Foto: Movilpress).

Nicolás Furtado mostró su look en la premier de su nueva miniserie (Foto: Movilpress).