Nicolás Furtado presentó Juan se alquila, su nueva serie junto a Gimena Accardi, en una avant premiere que reunió a varias figuras del espectáculo y desde Ciudad Magazine te mostramos todas las fotos. El evento se realizó en el DOT Baires Shopping y contó con la presencia de los protagonistas y gran parte del elenco, además de amigos y colegas que se acercaron a acompañarlos en el lanzamiento.
Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Liz Solari, Luis Luque, Luis Machín, Sebastián Presta, Leticia Siciliani, entre otros. Las imágenes de la noche dejaron distintos postales de los looks, los encuentros y la celebración de los artistas que formaron parte de esta presentación especial.
Juan se alquila es una comedia dramática de siete episodios. La historia sigue a Juan Acevedo (Furtado), un actor que atraviesa dificultades económicas y encuentra una particular manera de ganarse la vida: hacerse pasar por otras personas en distintas situaciones. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo ocasional pronto se convierte en una sucesión de enredos y mentiras.