La T y La M presenta “Ella quiere mambo”, su nuevo sencillo, una cumbia fresca y pegadiza que retrata el ritmo acelerado de la vida artística entre escenarios, viajes y noches que parecen no terminar nunca.

Con una letra directa y un estribillo que se instala desde la primera escucha, la canción muestra una historia atravesada por la diversión, la atracción y la intensidad de vivir siempre en movimiento. Entre referencias a distintas ciudades, encuentros fugaces y la adrenalina de la gira, el dúo construye una canción que transmite el espíritu festivo que caracteriza gran parte de su repertorio.

Musicalmente, “Ella quiere mambo” combina la esencia de la cumbia argentina con una producción moderna, un estribillo inmediato y una energía que remite a las mejores noches de verano. Entre champagne, pileta, giras, encuentros fugaces y mucha fiesta, La T y La M construye una canción fresca y pegadiza que transmite diversión de principio a fin. Con el carisma que los caracteriza, el dúo entrega una nueva cumbia pensada para bailar, cantar y acompañar esas noches que terminan mucho después de que sale el sol.

La T y La M lanzó “Ella quiere mambo” (Foto de prensa)

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip ambientado en una gran fiesta, donde la música y la celebración son las protagonistas. Rodeados de influencers, modelos y reconocidas figuras del mundo digital, La T y La M le ponen imagen a una canción que respira diversión, espontaneidad y energía de principio a fin. Entre invitados especiales, baile y momentos descontracturados, el video acompaña el espíritu de un tema hecho para compartir con amigos.

El estreno se suma a un gran momento para el dúo, que continúa consolidándose como uno de los proyectos más populares de la música argentina. Tras éxitos como “Soy Favela” y su reciente colaboración junto a J Balvin en “Qué Ironía”, La T y La M sigue ampliando su repertorio con canciones que conectan de manera directa con el público.

Acerca de La T Y La M:

La T y La M, originarios de Florencio Varela. Desde su nacimiento en plena pandemia en 2021, La T y La M han trascendido con su música. Acumulan alrededor de 600 millones de streams en tiendas digitales y sus videos en YouTube son una tendencia constante. Con más de 4.8 millones de oyentes mensuales en Spotify y sumando más de 1.7 MM seguidores en Instagram, y 745,000 suscriptores en YouTube. La música les ha permitido colaborar con reconocidos artistas como Ke Personajes, Nahuel The Coach, Duki, Ecko, Luck Ra, Rusherking, Sael, Alan Gomez, Malandro de América, Roze Oficial, Bersuit, The La Planta, Marcela Morelo y el renombrado Bizarrap.

Antes de este proyecto, Tobías se dedicaba a compartir sus canciones en YouTube. En agosto de 2020, Matías lo descubrió y decidió invitarlo a su estudio de grabación “Tute Records”. Juntos crearon un enganchado, recibiendo elogios y generando una relación que los llevó a formar La T y La M.

El repertorio de La T y La M incluye éxitos como el “Messirve Mix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9”, “No Soy Un 10”, “Si estas en otra”, Además, sus últimas producciones, como “Messirve 7” con tres canciones en listas globales y, por supuesto, “Pa La Selección”. Este último se ha posicionado en el puesto número 1 de los rankings globales en plataformas digitales y YouTube, alcanzando el tercer lugar en el Top 100 de Billboard Argentina. Consolidan su posición en la escena musical nacional e internacional.

Desde el Gran Rex, donde arrasaron con localidades agotadas en dos noches inolvidables, hasta los escenarios de Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia, donde fueron aclamados por multitudes apasionadas, Tobías Medrano y Matías Rapen han demostrado que su música se ha ganado el corazón del público internacional. Bajo la dirección creativa de Zelaya Producciones, La T y La M realizó una noche histórica en el Luna Park donde fueron reunidas 6.000 personas. Pero su música no se queda en Argentina. En el 2024, llevarán su ritmo contagioso a giras internacionales.

El último hito de La T y La M ha sido el lanzamiento de “Amor de Vago” junto a Malandro de América, un sencillo que ya supera los 126 millones de reproducciones en Spotify y se ha posicionado en el puesto #1 del Top 50 en Argentina en dicha plataforma. Este éxito confirma que su música sigue resonando en el corazón del público y que La T y La M están en la cima de la cumbia moderna, representando el latido de un país que celebra sus victorias y sueña aún más alto.