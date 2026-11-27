El impactante look de Zaira Nara en la pasarela de María Becerra: látex y alas. CRÉDITO: Instagram

Zaira Nara volvió a demostrar que la pasarela es su lugar en el mundo. Anoche, la modelo fue la invitada especial de María Becerra en el Movistar Arena y se robó todas las miradas con un look total black que combinó látex, plumas y mucha actitud.

La hermana de Wanda Nara fue la encargada de cerrar el desfile que forma parte de la puesta en escena del Quimera Tour. Es el momento del show en el que la cantante interpreta “Sexo en la moda”, uno de los hits de su último disco. Con el escenario de 360 grados como pasarela, Zaira caminó rodeada por el público y dejó en claro por qué sigue siendo una de las modelos más convocadas del país.

UN CATSUIT DE LÁTEX Y ALAS DE PLUMAS

La pieza central del look fue un catsuit de vinilo negro de efecto mojado, con mangas largas, cuello alto y un escote profundo en V con cierre frontal. El brillo extremo del material marcó cada curva y le dio a la silueta un aire futurista, casi de heroína de cómic.

Pero lo que hizo explotar las redes fueron las alas XXL de plumas negras, con reflejos tornasolados en tonos bronce y bordó, que le sumaron dramatismo a cada paso.

El impactante look de Zaira Nara en la pasarela de María Becerra: látex y alas. Crédito: Instagram

El impactante look de Zaira Nara en la pasarela de María Becerra: látex y alas. Crédito: Instagram

Para completar, eligió unas botas bucaneras de charol en el mismo tono, con un taco dorado que rompió el negro absoluto.

EL BEAUTY LOOK: PELO INFINITO Y BRILLO

El pelo fue otro de los protagonistas. Zaira lució una melena lacia extralarga, con raya al medio y un acabado espejo. En el backstage sumó una hebilla joya plateada al costado, un accesorio que se volvió tendencia esta temporada.

El maquillaje apostó a una piel luminosa, rubor rosado bien marcado, ojos esfumados en tonos tierra y labios con gloss. Los aros de cristales y una gargantilla de strass le agregaron el toque glam justo.

LAS FOTOS DEL BACKSTAGE

Después del recital, la modelo compartió en Instagram una serie de fotos y videos del detrás de escena. En una de las postales posó junto a la puerta de su camarín, con el cartel que llevaba su nombre. En otras se la ve entre los cajones de equipos técnicos del estadio y en una sesión improvisada frente a una persiana metálica, con las alas desplegadas.

El impactante look de Zaira Nara en la pasarela de María Becerra: látex y alas. Crédito: Instagram

El impactante look de Zaira Nara en la pasarela de María Becerra: látex y alas. Crédito: Instagram

En el posteo, Zaira le agradeció a María Becerra por haberla invitado y destacó la generosidad de la cantante. Sus seguidores celebraron enseguida un look que muchos ya definen como uno de los más impactantes de su carrera.

UNA PASARELA CON INVITADAS DE LUJO

Zaira se sumó a una lista de figuras que ya pasaron por el bloque de moda del Quimera Tour. En el primer show, el 13 de noviembre, Eva De Dominici y Marta Fort fueron las encargadas de desfilar. Después llegó el turno de Valu Cervantes, que se llevó una ovación, y también de Carmen Barbieri.

La serie de recitales de María Becerra en el estadio de Villa Crespo llega a su fin: este viernes 27 de noviembre será su último show del año. El tour seguirá en 2027, con dos nuevas fechas en el Movistar Arena el sábado 6 y el domingo 7 de febrero.