Mirá lo que contaron en Nuevo Día.

Los directivos de América decidieron recortar la duración de Infama, el programa que conduce Marcela Tauro los domingos por la tarde, según había contado Carlos Monti en MBA.

“El programa estaba durando dos horas y media, aproximadamente”, amplió Juan Etchegoyen.

Luego, el panelista de Nuevo Día aclaró: “Pasa que la última media hora siempre se grababa por la preparación de la escenografía del programa que venía, GPS de Rolando Graña”.

Marcela Tauro (Foto: Ciudad)

“Por una cuestión presupuestaria, por el gasto en los técnicos, se tomó la decisión de que Infama vaya de 17 a 19”.

Qué dijo Marcela Tauro

Ante este panorama, la reacción de Marcela Tauro fue aceptar la directiva de la gerencia de América.

Los cambios en canal 9 tras la llegada de Mandarina.

“Le habían ofrecido a Marcela empezar media hora más temprano, pero ella dijo que no. Prefería hacer de 17 a 19″, cerró Juan Etchegoyen.