A pesar del escandaloso inicio de su noviazgo, La Joaqui y Tiago PZK están más enamorados que nunca y ya no ocultan su amor. En una reciente entrevista, el artista habló de sus deseos de paternidad y confirmó que en 2027 tendrá a su primer hijo.

“Quiero tener tres hijos”, aseguro Tiago en una entrevista que le hizo Gabino Silva para su canal de YouTube. De esta manera, el cantante confirmó que está listo para ser padre y que su sueño es tener un varón.

“El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón”, agregó el novio de La Joaqui.

La Joaqui y Tiago PZK, enamorados (Foto: Instagram @lajoaqui)

TIAGO PZK HABLÓ DE SU DESEO DE SER PADRE

Luego de revelar que estaba listo para ser padre junto a La Joaqui, Tiago PZK contó cómo nació el vínculo con la cantante de RKT. “Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap”, recordó el artista.

Tiago PZK sorprendió al hablar de su deseo de ser padre (Video: YouTube de Gabino Silva)

“Yo vivía en un kiosco en ese momento. Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande, dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella”, agregó Tiago en la conversación que mantuvo con el youtuber.

Por otro lado, Tiago reconoció estar muy enganchado con la cantante. “Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo. Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran”, reveló.