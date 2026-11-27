A pocos días del estreno de Somos así: la serie de Nadie dice nada, las críticas no tardaron en hacerse escuchar en los medios. Momi Giardina no ocultó el malestar que le generó que Sabrina Rojas y sus compañeros de Pasó en América cuestionaran el trabajo del ciclo de Luzu TV de manera “agresiva” e “injusta”.

Al tanto del enojo de la integrante de Luzu TV, la conductora de Pasó en América le respondió en vivo: “Es verdad que con Momi hemos tenido una amistad, una relación de muchos años, y a ella la shockea que yo abra el lugar para que opinen”.

“Yo no tengo por qué callar o condicionar la opinión de mis compañeros porque se toque un tema de alguien que quiero mucho. Yo fui bastante parcial, no por hacerme la buena, sino porque no la vi”, argumentó Rojas.

EL ENOJO DE MOMI GIARDINA POR LAS CRÍTICAS A LA SERIE DE LUZU TV

“Hubo algunos comentarios medio agresivos para conmigo, de gente que conozco hace muchos años y quiero. Vi un recorte del programa de Sabrina Rojas y me pareció muy agresivo”, dijo Momi en SQP.

Picante, Yanina Latorre le apuntó: “La que fue más fuerte contra ustedes fue Natalie Weber, Norma Aleandro en persona. Dijo que era un papelón y los mató”.

Momi respondió: “En el caso de Natalie me di cuenta de que no vio la serie y quiso bardear, agredir. No la conozco, tengo la mejor onda. Pero cuando alguien es tan agresivo, algo te toca. Quizás hay alguna bala que me duele porque es gratuitamente. No le hice nada”.

El descargo de Sabrina Rojas tras la bronca de Momi Giardina por las críticas a Luzu TV

QUÉ HABÍAN DICHO EN PASÓ EN AMÉRICA SOBRE LA SERIE DE LUZU TV

Sabrina Rojas opinó sobre Somos así: la serie de Nadie dice nada en su programa de América TV: “Hacer una crítica como si fuesen actores no tiene sentido porque son chicos jugando a algo. No los podés comparar con actores”.

Mucho más contundente, Natalie Weber expresó: “Yo no la pienso ver porque la empecé a ver y es mala. Me intriga saber quién dijo que estaba espectacular la serie. Es una chitada”.

La panelista fue por más: “La película de Wanda es Hollywood al lado de esto”.