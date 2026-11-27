Con la llegada de los días de calor y las lluvias, los mosquitos comienzan a multiplicarse y se convierten en una de las molestias más frecuentes del verano. Además de provocar picaduras, algunas especies pueden transmitir enfermedades como el dengue, por lo que mantenerlos alejados de la casa y prevenir su reproducción es fundamental.
Para evitar que invadan los ambientes, existen tres medidas clave que ayudan a reducir su presencia y proteger a toda la familia.
1. Eliminar cualquier recipiente con agua acumulada
Es la medida más importante para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Se recomienda vaciar, limpiar y dar vuelta baldes, macetas, botellas, bebederos, juguetes y cualquier objeto que pueda acumular agua. También es importante revisar canaletas y rincones del patio.
2. Colocar mosquiteros y usar repelente
Instalar mosquiteros en puertas y ventanas ayuda a impedir que los mosquitos ingresen a la casa. Para proteger la piel, también es fundamental utilizar repelentes autorizados, respetar las indicaciones del envase y reaplicarlos según las recomendaciones del fabricante.
3. Usar ventiladores para mantenerlos lejos
El movimiento del aire dificulta el vuelo de los mosquitos y hace que les resulte más difícil posarse sobre las personas. Encender el ventilador, especialmente en los ambientes donde se permanece durante más tiempo, puede ayudar a reducir las picaduras.
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Tip extra: qué hacer si estás al aire libre y no tenés repelente
Si estás al aire libre y no tenés repelente a mano, lo más efectivo es cubrir la piel expuesta con ropa liviana, preferentemente de mangas largas y pantalones, y buscar lugares ventilados, donde el viento dificulte el vuelo de los mosquitos. También conviene alejarse de zonas con agua estancada y vegetación densa, donde suelen refugiarse.