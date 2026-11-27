Con la llegada de los días de calor y las lluvias, los mosquitos comienzan a multiplicarse y se convierten en una de las molestias más frecuentes del verano. Además de provocar picaduras, algunas especies pueden transmitir enfermedades como el dengue, por lo que mantenerlos alejados de la casa y prevenir su reproducción es fundamental.

Para evitar que invadan los ambientes, existen tres medidas clave que ayudan a reducir su presencia y proteger a toda la familia.

Llegaron los mosquitos: 3 trucos efectivos para ahuyentarlos (Foto IA)

1. Eliminar cualquier recipiente con agua acumulada

Es la medida más importante para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Se recomienda vaciar, limpiar y dar vuelta baldes, macetas, botellas, bebederos, juguetes y cualquier objeto que pueda acumular agua. También es importante revisar canaletas y rincones del patio.

2. Colocar mosquiteros y usar repelente

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas ayuda a impedir que los mosquitos ingresen a la casa. Para proteger la piel, también es fundamental utilizar repelentes autorizados, respetar las indicaciones del envase y reaplicarlos según las recomendaciones del fabricante.

3. Usar ventiladores para mantenerlos lejos

El movimiento del aire dificulta el vuelo de los mosquitos y hace que les resulte más difícil posarse sobre las personas. Encender el ventilador, especialmente en los ambientes donde se permanece durante más tiempo, puede ayudar a reducir las picaduras.

Tip extra: qué hacer si estás al aire libre y no tenés repelente

Si estás al aire libre y no tenés repelente a mano, lo más efectivo es cubrir la piel expuesta con ropa liviana, preferentemente de mangas largas y pantalones, y buscar lugares ventilados, donde el viento dificulte el vuelo de los mosquitos. También conviene alejarse de zonas con agua estancada y vegetación densa, donde suelen refugiarse.