Una adolescente que no quiere regresar a su casa y un chico que roba una manzana en un supermercado. De esa imagen, aparentemente sencilla, nació El ladrón de manzanas, la nueva novela de la escritora argentina Mariela Giménez, publicada bajo el sello Vera Romántica.

Ambientada en Brooklyn, Nueva York, entre las décadas del 80 y el 90, la historia sigue a Winnifred, una joven que intenta escapar de una situación dolorosa en su hogar, y Dylan, un adolescente aspirante a boxeador que termina convirtiéndose en su refugio. A través de una amistad inesperada, ambos construyen un vínculo que los ayuda a enfrentar sus propias heridas, mientras descubren que crecer también implica tomar decisiones y encontrar el propio camino.

En diálogo con Ciudad, la autora repasó el origen de esta historia, reflexionó sobre el amor, las familias elegidas y el peso de los vínculos, y habló sobre la influencia de su formación como psicóloga en la construcción de personajes complejos.

Foto: prensa

Mariela Giménez sobre cómo nació El ladrón de manzanas

La novela comenzó a tomar forma hace más de una década, a partir de una escena que quedó dando vueltas en la imaginación de la escritora. Detrás de ese primer encuentro entre los protagonistas había preguntas sobre la rebeldía, la vulnerabilidad y los límites del silencio.

“El Ladrón tuvo su primer ingreso en mi vida hace poco más de una década. Once años para ser exacta. Fue una idea y una sensación lo primero que acudió en aquel momento: una adolescente que no quería regresar a casa y un chico robando una manzana. Dos actos, en apariencia de “desobediencia”, que colocaban a estos dos adolescentes en situación de vulnerabilidad ante dilemas morales de orden cotidiano que, de una u otra forma, nos atraviesan a todos. ¿Hasta cuándo seguir siendo una “niña buena”, soportar, cuando el silencio oprime y no te deja respirar? ¿Vale rebelarse cuando es en defensa propia?”

El título también tiene una dimensión simbólica que excede el episodio que da comienzo a la historia. Para Giménez, el robo de esa fruta remite a una referencia cultural reconocible y, al mismo tiempo, representa el espíritu de libertad de sus protagonistas.

“La elección del robo de la manzana no es para nada casual. En nuestra cultura occidental, sobre todo. Conocedores de la religión o no, la mayoría hemos escuchado acerca de la manzana robada y su relación con el pecado, con todo lo que está mal, con la apropiación de un conocimiento que no nos es dado. En cierto modo, el robo de la manzana es un símbolo de rebeldía, de apropiación, una picardía adolescente con espíritu de libertad.”

En cierto modo, el robo de la manzana es un símbolo de rebeldía, de apropiación, una picardía adolescente con espíritu de libertad.” Mariela Giménez.

Su mirada sobre el amor y los vínculos: “A veces tienen que terminar para que puedan seguir siendo consideradas así”

Uno de los ejes centrales de El ladrón de manzanas es la relación entre Winnifred y Dylan, dos personajes que encuentran en el otro una forma de contención y acompañamiento. Sin embargo, la autora también propone una mirada sobre los vínculos que no se limita a los finales felices.

Para Giménez, cada relación deja una marca y puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, aunque también reconoce la importancia de aprender a poner límites.

“No lo creo. Estoy convencida. Lo vivo todo el tiempo. Como seres humanos, como seres sociales que viven en comunidad, cada vínculo nos impacta. En el mejor de los casos, nos ayudan a crecer y a evolucionar. En el peor, que también hay de esos, será la oportunidad de prevalecer sobre los intentos de aplastarnos. Vincularse bien también es saber decir “hasta acá”. Esto no lo quiero. De eso también se aprende y mucho.”

“Como seres humanos, como seres sociales que viven en comunidad, cada vínculo nos impacta. Vincularse bien también es saber decir “hasta acá”. Esto no lo quiero. De eso también se aprende y mucho". Mariela Giménez.

Esa mirada también atraviesa la manera en que entiende la familia. En la novela aparecen los vínculos que se construyen, los que se desarman y aquellos que se eligen más allá de los lazos de sangre.

“Las familias, en todas su formas, siguen siendo el núcleo en el que nacemos y crecemos. Incluso a la familia nos tocó, la elegimos y, a veces, no. Y eso también es válido. Elegirse, elegir permanecer en un vínculo, es un acto que se renueva todo el tiempo. Creo en el encuentro, en tejer la red que nos ataja cuando la cosa se pone difícil, o cuando queremos celebrar y compartir las pequeñas y grandes victorias cotidianas. La familia va de eso, en mi opinión. Te una la sangre o no, la familia es encuentro y el encuentro, es siempre único.”

Al hablar específicamente de las historias de amor que no necesariamente terminan con sus protagonistas juntos, Giménez dejó una de las reflexiones más contundentes de la entrevista. Para ella, el amor no siempre alcanza y algunas historias necesitan terminar para conservar su significado.

“¡Exactamente así! No todas las historias de amor terminan con un “y vivieron felices para siempre”. Es más, a veces tienen que terminar para que puedan seguir siendo consideradas así. Historias donde el amor, a veces, no es suficiente. Somos mucho más.

Estoy convencida de que El ladrón de manzanas es una historia de amor, pero no estoy segura de que sea una novela romántica...Ya lo dirá cada lector; el soberano del punto final en cada historia."

Por qué Mariela Giménez eligió trabajar con los silencios en su novela

Otro de los aspectos que caracteriza la escritura de la autora es la importancia de aquello que no se cuenta explícitamente. En lugar de ofrecer todas las respuestas, Giménez apuesta por dejar espacios abiertos para que los lectores completen la historia desde sus propias experiencias e interpretaciones.

Esa decisión también tiene que ver con su propia evolución como escritora y con el deseo de desafiar los límites de los géneros literarios.

“Como autora, busco crecer y evolucionar. Desafiarme. La construcción de esta historia me llevó a trasponer los límites de la novela romántica, a moverme más allá de los márgenes... Una década atrás, cuando empecé a trabajar esta historia, no estaba lista para trascender las barreras del amor en su faceta más idealizada y permitirme explorar múltiples versiones. Hoy estoy en un momento de escritura más maduro, más arrojado, y no temo ofrecerle al lector algo diferente. Jamás lo subestimo. El punto final del lector es indiscutible, un acto de creación en sí mismo, y con cada lectura nace una nueva novela. A veces, se parece a la que escribí. Otras, me sorprendo con versiones enriquecedoras. Me gusta dejar espacios de construcción, puntos suspensivos que inviten a colocarnos ahí. Preguntas que ofrezcan la oportunidad de ensayar otras respuestas.”

La psicología y su influencia en la construcción de personajes

Además de escritora, Mariela Giménez es psicóloga. Una formación que, según reconoce, atraviesa por completo su manera de observar el mundo y de desarrollar los conflictos de sus personajes.

Aunque hace tiempo que no ejerce la profesión, considera que esa mirada es inseparable de su identidad y de su literatura.

“En absolutamente todo. Influye en todo. Soy psicóloga aún cuando hace tiempo que no ejerzo la profesión. No es un traje que te ponés y te sacás cuando volvés de tu espacio de trabajo, es un modo de ver e interpretar el mundo, a quienes lo habitan, a nosotros mismos. Yo le debo todo a mi formación profesional. Mis personajes no podrían tener la multidimensionalidad que los caracteriza sin las herramientas con las que cuento para construirlos. La verdad es que no sé lo que es escribir sin ser psicóloga, pero me siento privilegiada de contar con esa faceta de mí.”

Esa perspectiva también se refleja en su decisión de abordar situaciones difíciles sin recurrir a golpes bajos ni imponer una interpretación sobre los acontecimientos. Para la autora, la ficción permite acercarse a realidades complejas y generar preguntas sin necesidad de ofrecer respuestas cerradas.

“No tengo miedo de trabajar temas difíciles, que nos ocupan y nos preocupan, que nos inquietan, que nos duelen y nos llenan de preguntas. He aprendido mucho en estos ya catorce años desde mi primera publicación. Mis brújulas a la hora de escribir se han vuelto más precisas. Entendiendo a la ficción como una puerta de entrada a la realidad, aún las más duras, y considero que es posible tocar los temas que más nos sensibilizan. En lo personal, no me gusta provocar impacto, tampoco me gustan los golpes bajos. Con la dignidad y el respeto como elementos de mi brújula, busco siempre retratar una realidad en tono de ficción pero sin juzgar. Detesto la bajada de línea. Muestro, comparto e invito al lector a probarse en una piel que no es la suya, siempre dándole espacio de creación y reflexión.”

“No tengo miedo de trabajar temas difíciles, que nos ocupan y nos preocupan, que nos inquietan, que nos duelen y nos llenan de preguntas”. Mariela Giménez.

Cómo evolucionó su escritura desde su primera novela

Desde su debut con Azabache, publicado en 2012, Mariela Giménez construyó una trayectoria literaria con títulos como Esmeralda, Ámbar, Entre luces y sombras, Primaveras para Elías y Entre senderos de lavanda, entre otros.

En ese recorrido, reconoce que su búsqueda fue cambiando y que hoy la dimensión social ocupa un lugar cada vez más importante en sus historias.

“Completamente. Y siento que esa búsqueda evoluciona conmigo. Hoy prima la dimensión social. La comunidad. He aprendido mucho. Desde la complejidad de los vínculos y la multidimensionalidad de los personajes, hasta viejas estructuras y prejuicios propios que me he atrevido a desafiar. Hoy, más que nunca, soy consciente del valor de un libro como testimonio de época. Soy responsable de la realidad que busco retratar y de la dimensión social en la que quiero profundizar. En ese sentido, estoy agradecida con Vera Romántica. Un sello editorial en el que las voces argentinas encuentran espacio y representatividad, que no tiene miedo de permitirse historias jugadas y diferentes. Eso se valora inmensamente.”

Al comparar su presente con sus comienzos, también identifica cambios en su manera de narrar, aunque sostiene que hay una esencia que permanece intacta.

“Mi manera de escribir cambió mucho. Me siento más segura, he refinado mi forma de decir, y sigo aprendiendo. Y seguiré cambiando, es mi deseo. No creo en las fórmulas. Creo en el desafío. Sí, mi manera de escribir cambió mucho... Pero mi esencia sigue ahí. Mi camino, mi búsqueda, mi deseo es brindarle al lector mi verdad más pura al abrigo de una buena ficción.”

El mensaje que Mariela Giménez quiere dejar con El ladrón de manzanas

Más allá de la historia de sus protagonistas, la escritora espera que su nueva novela pueda convertirse en un espacio de reflexión para quienes atraviesen situaciones difíciles o necesiten encontrar otras maneras de mirar sus propias experiencias.

Su deseo es que sus libros sigan ofreciendo preguntas y posibilidades de resistencia incluso muchos años después de haber sido publicados.

“Muchos años hacia adelante, cuando alguien lea mis historias, quisiera que encuentre allí un espacio de resistencia y reflexión, que encuentre la posibilidad de explorar y de cuestionar.”

Finalmente, Giménez compartió una dedicatoria que resume buena parte del espíritu de El ladrón de manzanas y que está dirigida especialmente a quienes alguna vez sintieron que necesitaban encontrar un refugio para poder reconstruirse:

“Y que si alguna vez sentís que no querés regresar a casa, que necesitás abrazar tu silencio hasta encontrar tu modo de decir todo lo que te duele, cuánto te duele, que necesitás un abrazo dentro del cual desarmarte y volver a armarte después, sepas que esta novela también la escribí para vos...”