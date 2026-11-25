Los fanático de El Zorro se sorprendieron este miércoles 25 de noviembre a las 12.27, cuando eltrece puso un insólito capítulo en el que todos los personajes usaron lentes de sol.

Se trató de un episodio original, pero que fue intervenido para alinear al icónico héroe enmascarado, sus amigos y enemigos, con la imagen del canal, como sucedió con La Mañana con Moria o Puro Show.

Es que desde la pantalla promocionaron un cambio de imagen: “A partir de mañana el sol de eltrece va a brillar más fuerte que nunca”.

El Zorro con gafas de sol.

Las gafas de sol fueron la pista de un anuncio especial que el canal prepara para este jueves 26 de noviembre.

La historia de El Zorro

La serie televisiva producida por The Walt Disney Company para la cadena ABC entre 1957 y 1960, fue ideada y creada en 1919 por Johnston McCulley, un periodista, guionista y escritor estadounidense.

El Zorro con gafas de sol.

El Zorro tuvo 78 capítulos en blanco y negro, pero en 1992 fue remasterizado y coloreado.

Hasta que hoy lo intervinieron para que además Diego de la Vega y sus compinches usen lentes de sol...