Duki fue uno de los primeros invitados a Entre Series, el nuevo ciclo de entrevistas de MorashopTv, donde habló sobre los cambios que experimentó en su manera de trabajar durante los últimos años. En la charla, el referente del trap explicó cómo el entrenamiento físico se convirtió en una herramienta clave para gestionar sus emociones y afrontar las decisiones vinculadas a su entorno profesional.

“Todas las dudas, los problemas que tengo, yo sé que voy al gimnasio, descargo ahí. Cuando termino tengo otra claridad”, comenzó relatando el artista.

En ese sentido, explicó que muchas de las situaciones que atraviesa en su trabajo están relacionadas con los vínculos personales y que, por su posición, no siempre puede reaccionar de la misma manera que lo haría en su vida cotidiana.

Duki contó cómo el gimnasio lo ayuda a tomar decisiones en su carrera (Video: Entre Series)

DUKI REVELÓ CÓMO EL GIMNASIO CAMBIÓ SU MANERA DE TOMAR DECISIONES EN EL TRABAJO

“A mí a veces me pasa que mi laburo y mi toma de decisiones desde mi rol están muy ligados a las relaciones, entonces hay mañanas que me levanto y hay una persona del laburo, de mi entorno, que por ahí se mandó una re cagada o me hizo una forrada, y yo no puedo responder como Mauro, tengo que tener otras facultades”, explicó Duki durante la entrevista.

A partir de esas situaciones, el artista encontró en el gimnasio una manera de descargar la bronca y recuperar la calma antes de tomar decisiones. “Entonces voy al gimnasio, tiro peso, me mato, quedo todo cansado, estoy peleándome por sobrevivir, mi cuerpo se olvida de todo ese enojo, de toda esa ira y, cuando vuelvo a agarrar el celular, estoy tranquilo y le digo: ‘Amigo, hiciste esto, no pasa nada, ¿sabés qué? Seguí por tu camino’. La llamo a mi vieja: ‘Esta persona que se mandó esta cagada, desvinculala ahora, ni nos calentemos’”, agregó.

Finalmente, Duki resumió la importancia que adquirió el entrenamiento en su vida y reconoció que su forma de manejar los conflictos cambió considerablemente. “Es como mi psicólogo”, confirmó el cantante. “Todas las dudas, los problemas que tengo, yo sé que voy al gimnasio, descargo ahí, cuando termino tengo otra claridad. No estoy tan alerta, no estoy tan irascible”, cerró.