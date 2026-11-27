La exitosa serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez regresará con una sexta temporada que llevará a sus protagonistas a Londres. Disney+ presentó el tráiler y el póster de Only Murders in London, la nueva entrega de Only Murders in the Building, que llegará a la plataforma el próximo 8 de diciembre. Los episodios se estrenarán semanalmente, todos los martes, y el final de temporada está previsto para el 26 de enero.

Only Murders in London (Foto: gentileza Disney+)

Después de resolver un nuevo caso y llevar a los responsables ante la Justicia, Charles, Oliver y Mabel deberán enfrentarse a un desafío completamente diferente. Esta vez, la próxima víctima, Cinda Canning, aparecerá en la puerta de los protagonistas y los convocará a viajar a Londres para investigar quién está detrás de su asesinato.

De esta manera, el trío de aficionados a los podcasts de crímenes reales dejará atrás los escenarios habituales de Nueva York para trasladarse a la capital británica. Allí deberán moverse entre personajes excéntricos, nuevos sospechosos y situaciones que remiten a los clásicos misterios policiales ingleses.

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UN NUEVO MISTERIO Y UN ELENCO LLENO DE ESTRELLAS EN ONLY MURDERS IN LONDON

La investigación tendrá un desafío adicional: seguir los pasos de Cinda Canning, la mujer cuyo podcast fue una inspiración fundamental para que Charles, Oliver y Mabel comenzaran sus propias investigaciones. La pregunta será si podrán descubrir al responsable sin terminar convirtiéndose ellos mismos en protagonistas de una historia trágica.

La sexta temporada volverá a contar con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como figuras centrales. Además, tendrá una destacada lista de estrellas invitadas, entre ellas Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan y Martin Freeman, entre otros.

Póster de Only Murders in London (Foto: gentileza Disney+)

Only Murders in the Building fue creada por Steve Martin y John Hoffman, quienes también se desempeñan como guionistas. Para esta nueva entrega, ambos vuelven a estar acompañados por un equipo de productores ejecutivos integrado por Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden y Gabrielle Allan.

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