La interna entre Ximena Capristo y Milett Figueroa sumó un nuevo capítulo en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre. En plena discusión por la posible demanda por injurias que la modelo peruana estaría preparando contra la panelista, Capristo se cruzó con Martín Salwe en vivo y le cuestionó su postura.

El episodio se desató cuando Salwe quiso intervenir en el debate para expresar su apoyo a Milett. “En defensa de Milett...”, comenzó a decir el locutor, pero fue interrumpido de inmediato por Ximena, que aprovechó el momento para expresar su disconformidad con la actitud que había tenido su compañero durante el conflicto.

“¡Pará! Dejame terminar porque vos no te portaste bien conmigo”, le reprochó, visiblemente incómoda la ex Gran Hermano que profundizó su cuestionamiento frente a sus compañeros de panel. “Siendo mi compañero no creo que se haya portado muy bien conmigo”, sostuvo.

Martín Salwe salió en defensa de Milett Figueroa y Ximena Capristo lo cruzó en vivo (Video: SQP)

XIMENA CAPRISTO CRUZÓ EN VIVO A MARTÍN SALWE

Ante el reclamo, Martín Salwe intentó explicar por qué había tomado partido por la actriz peruana y recordó que también había compartido un vínculo laboral con ella. “Pero primero fui compañero de Milett, para que sepas”, respondió.

Sin embargo, Capristo rápidamente salió al cruce y le recordó que habían trabajado juntos antes de que él conociera a Figueroa. “No, primero fuiste compañero mío en Corte y Confección”, retrucó. “Tenés razón”, reconoció Salwe.

Aunque el locutor admitió el error, Ximena volvió a marcarle su molestia y le pidió que no interrumpiera su exposición. “Y vos saliste a defender a Milett, entonces ahora dejame terminar de hablar”, sentenció, dando por cerrado el intercambio sin dejarle espacio para continuar.

El tenso momento se produjo en medio del enfrentamiento entre Capristo y Milett Figueroa, luego de que trascendiera que la modelo peruana podría recurrir a la Justicia por injurias contra la panelista.