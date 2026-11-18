La avant premiere de “Somos así: la serie de Nadie dice nada” reunió a las principales figuras de Luzu TV y a numerosos famosos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Pero, además de la expectativa por el estreno, la alfombra roja tuvo otro gran atractivo: los looks de las celebridades que dijeron presente.
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña fueron dos de los grandes protagonistas de la noche. La pareja apostó por looks elegantes en negro: él lució un clásico traje con camisa blanca y corbata, mientras que ella eligió un conjunto de inspiración sastrera con rayas diplomáticas y espalda descubierta.
Ángela Torres apostó por un estilismo total white fresco y veraniego con juego de transparencias, que combinó con la camisa de su novio, Marcos Giles. Por su parte, Momi Giardina optó por un look sofisticado y sexy, mientras que Olivia Wald eligió un estilismo en blanco y negro, canchero y descontracturado, a base de básicos urbanos.
A ellos se sumaron Juli Castro, Maite Lanata, Daniela Celis, Lucila “La Tora” Villar, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Nacho Castañares, Graciela Stefani, Santiago Stieben, Andrés Gil, Ferbo, Diego Castro, Fede Popgold, Lucas Spadafora, Sofía Pachano, Santiago Ramundo y Nai Awada, todos con estilos súper personales y variados.
El evento en exteriores fue conducido por Diego Leuco y Yoyi Francella y se transmitió en vivo por Luzu TV. Una noche de estreno, encuentros y mucha moda, en la que las figuras del espectáculo aprovecharon la ocasión para lucir sus apuestas de estilo frente a las cámaras.