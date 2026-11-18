Elegancia y verano: de Nico Occhiato a Franco Masini y de Ángela Torres a Olivia Wald, los looks en la premiere de Somos Así (Fotos: Movilpress)

La avant premiere de “Somos así: la serie de Nadie dice nada” reunió a las principales figuras de Luzu TV y a numerosos famosos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Pero, además de la expectativa por el estreno, la alfombra roja tuvo otro gran atractivo: los looks de las celebridades que dijeron presente.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña fueron dos de los grandes protagonistas de la noche. La pareja apostó por looks elegantes en negro: él lució un clásico traje con camisa blanca y corbata, mientras que ella eligió un conjunto de inspiración sastrera con rayas diplomáticas y espalda descubierta.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Flor Jazmín Peña en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Ángela Torres apostó por un estilismo total white fresco y veraniego con juego de transparencias, que combinó con la camisa de su novio, Marcos Giles. Por su parte, Momi Giardina optó por un look sofisticado y sexy, mientras que Olivia Wald eligió un estilismo en blanco y negro, canchero y descontracturado, a base de básicos urbanos.

Ángela Torres en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Marcos Giles en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Momi Giardina en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Olivia Wald en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

A ellos se sumaron Juli Castro, Maite Lanata, Daniela Celis, Lucila “La Tora” Villar, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Nacho Castañares, Graciela Stefani, Santiago Stieben, Andrés Gil, Ferbo, Diego Castro, Fede Popgold, Lucas Spadafora, Sofía Pachano, Santiago Ramundo y Nai Awada, todos con estilos súper personales y variados.

Franco y Mili Masini en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Santi Talledo en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Luz y Tato en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Santiago Ramundo y Sofía Pachano en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Lucas Spadafora en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Nai Awada en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Maite Lanata en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Graciela Stefani en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Nacho Castañares en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Juli Castro en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Andrés Gil en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Ferbo en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Martín Garabal en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Santiago Stieben en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Diego Castro en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Daniela Celis y La Tora en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Fede Popgold en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

Marixa Balli en la avant premiere de Somos Así (Foto: Movilpress)

El evento en exteriores fue conducido por Diego Leuco y Yoyi Francella y se transmitió en vivo por Luzu TV. Una noche de estreno, encuentros y mucha moda, en la que las figuras del espectáculo aprovecharon la ocasión para lucir sus apuestas de estilo frente a las cámaras.