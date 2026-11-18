El pasado fin de semana, Estefi Berardi organizó el baby shower de Vincenzo. A sus seis meses de embarazo, la periodista reunió a sus amigos y familiares en una terraza especialmente ambientada para la ocasión y celebro la llegada de su primer hijo.

A través de sus redes sociales, fue compartiendo ese mismo día algunas imágenes de la celebración. “El baby shower de Vincenzo”, escribió Berardi junto a una foto en la que aparece con su pareja, Félix Orsatti, frente a la decoración del evento.

Gracias a la ayuda de una organizadora de eventos, Estefi celebró con una ambientación donde predominaron los colores celeste, blanco y dorado y la mesa dulce tuvo como protagonista una torta de varios pisos coronada por un osito.

Estefi Berardi celebró el baby shower de Vincenzo (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

EL IMPENSADO ERROR QUE COMETIÓ ESTEFI BERARDI EN TIKTOK

Días después del evento, Estefi Berardi recibió todas las imágenes que se habían registrado durante el baby shower y decidió hacer un video para compartir con sus seguidores de TikTok. Sin embargo, cometió un error imperdonable.

Estefi Berardi celebró el baby shower de Vincenzo (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

“Un día soñado rodeados de las personas más importantes que le desearon cosas muy lindas a Vince que viene en camino”, escribió la periodista junto a un video donde se veían imágenes del festejo junto a la canción “Índigo” de Camilo.

Estefi Berardi celebró el baby shower de Vincenzo (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

Sin embargo, en medio del video el audio se interrumpe intempestivamente y comienza a escucharse el audio de un tiktoker leyendo comentarios de una publicación completamente diferente donde habla de las “red flags”.

Estefi Berardi mostró en TikTok cómo fue su baby shower pero cometió un error que no le dejaron pasar (Video: TikTok @estefaniaberardi)

A los pocos minutos de su publicación, los usuarios de TikTok comenzaron a advertir del error y no se la dejaron pasar. “Bórralo y volvé a subirlo porque el video está precioso”, “Pensé que se me rompió TikTok y no, era el audio”, “Está es la era más Gaga de la historia” o “Tuve q deslizar el video por qué pensé que se me cruzó un audio de otro video”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron.