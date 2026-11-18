La relación profesional entre Jason Statham y Guy Ritchie comenzó con Lock, Stock and Two Smoking Barrels, estrenada en 1998.

Jason Statham y Guy Ritchie preparan un nuevo encuentro cinematográfico con Dogfight, una película que recuperará la combinación de acción, crimen y humor negro que caracteriza sus trabajos anteriores. El proyecto reunirá nuevamente a dos figuras fundamentales del cine británico, cuya relación profesional comenzó a finales de los años noventa.

La producción llegará a Netflix, aunque todavía no tiene fecha de estreno ni duración confirmadas. El rodaje está previsto para principios de 2027 en Reino Unido, por lo que el largometraje se encuentra actualmente en una etapa de preparación y desarrollo.

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El anuncio despertó interés entre los seguidores de películas como Snatch: cerdos y diamantes y Justicia implacable. Esta nueva colaboración promete recuperar el universo criminal londinense que convirtió al realizador en una referencia del género.

De qué tratará Dogfight

Por ahora, los responsables de la película mantienen en secreto buena parte del argumento. La información oficial confirma que se tratará de un thriller de acción y venganza ambientado en los bajos fondos criminales de Londres.

La historia se desarrollará en un ambiente dominado por delincuentes, organizaciones clandestinas y conflictos relacionados con el poder. Sin embargo, todavía no se conocen los personajes principales ni el acontecimiento que desencadenará la trama.

Statham encabezará el elenco, aunque Netflix no reveló el nombre de su personaje ni los detalles de su participación dentro del conflicto.

Dogfight tendrá como protagonista al siempre convocante Jason Statham.

La elección de Londres como escenario conecta el proyecto con algunas de las películas más reconocidas del director, especialmente aquellas que exploran las relaciones entre delincuentes, negocios ilegales y personajes de moral ambigua.

El título también anticipa una historia vinculada con los enfrentamientos, aunque todavía no se confirmó si tendrá relación con combates físicos, rivalidades criminales o una disputa personal.

A diferencia de otras producciones anunciadas con una sinopsis completa, esta película mantiene sus principales interrogantes abiertos.

La historia de Jason Statham y Guy Ritchie en el cine

La relación profesional entre Jason Statham y Guy Ritchie comenzó con Lock, Stock and Two Smoking Barrels, estrenada en 1998. Aquella película marcó el debut cinematográfico de Statham y contribuyó a instalar el estilo narrativo de Ritchie.

Dos años después volvieron a trabajar juntos en Snatch, una comedia criminal protagonizada también por Brad Pitt y Benicio del Toro, que se convirtió en uno de los títulos más conocidos del realizador.

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Su colaboración continuó con Revolver, estrenada en 2005, y se retomó muchos años después con Justicia implacable, de 2021, y Operación Fortune: el gran engaño, de 2023.

Snatch: cerdos y diamantes

También tienen pendiente el estreno de Viva La Madness, otro proyecto que volverá a reunirlos. Con estos antecedentes, Dogfight será su séptima película juntos, según el anuncio difundido por la plataforma.

Guy Ritchie vuelve al universo criminal de Londres

Además de dirigir, el cineasta británico escribe el guion y participa en la producción junto con Statham, Ivan Atkinson y John Friedberg.

Ritchie también desarrolla proyectos televisivos vinculados con el crimen organizado, como The Gentlemen, cuya historia comparte elementos con su película homónima de 2019.

Su trayectoria incluye relatos caracterizados por montajes dinámicos, diálogos rápidos, personajes excéntricos y conflictos donde las alianzas pueden cambiar constantemente.