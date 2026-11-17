José Coronado es uno de actores preferidos de las producciones españolas en Netflix.

José Coronado prepara su regreso al universo de los thrillers españoles con Jotadé, una miniserie policial que reúne a figuras reconocidas de la televisión y propone una investigación criminal ambientada en Madrid. La producción adapta una novela de Santiago Díaz y presenta a un investigador tan brillante como difícil de controlar.

El proyecto está destinado a Netflix y tendrá cuatro capítulos. La plataforma confirmó el inicio de su rodaje y presentó al elenco principal, pero aún no reveló la posible fecha de estreno.

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La ficción apuesta por un personaje alejado del detective tradicional. Su carácter irreverente, su relación con la comunidad gitana y su particular manera de enfrentar los conflictos serán fundamentales en una historia atravesada por el crimen organizado.

De qué trata Jotadé

La trama sigue a un policía poco convencional que se caracteriza por su personalidad descarada, su inteligencia y su lealtad hacia los compañeros de trabajo. Aunque no suele respetar las formalidades, posee habilidades que lo convierten en una pieza importante dentro de las investigaciones.

Jotadé cuenta con las actuaciones de José Coronado y Jaime Lorente, dos figuras del thriller español.

Su vida cambia cuando recibe el encargo de esclarecer un crimen brutal. Lo que inicialmente parece un caso aislado termina revelando la existencia de una peligrosa organización criminal, capaz de poner en riesgo a quienes intentan descubrir sus actividades.

El principal desafío del investigador será enfrentarse a una red delictiva sin renunciar a su personalidad, especialmente porque nunca aprendió a pasar desapercibido.

A medida que avance la investigación, el protagonista deberá desenvolverse entre sospechosos, intereses enfrentados y situaciones que pondrán a prueba su capacidad para resolver el caso.

La novela de Santiago Díaz que inspiró Jotadé

La miniserie adapta la primera novela de la saga policial creada por Santiago Díaz, escritor español reconocido por sus historias de suspenso y sus personajes complejos.

La dirección está a cargo de Daniel Calparsoro, responsable de producciones como Asalto al Banco Central y Salvador. Su experiencia en relatos de acción y tensión criminal representa uno de los principales atractivos del proyecto.

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Los guiones fueron escritos por Isa Sánchez y Daniel Corpas, mientras que MOD Producciones está detrás de la realización. La compañía también participó en películas como Los otros, Mar adentro y Ágora.

José Coronado y Jaime Lorente, dos figuras del thriller español

La participación de Coronado genera expectativas entre quienes siguieron sus trabajos en Entrevías, Legado y La chica de nieve. Su trayectoria incluye personajes autoritarios, conflictos familiares y relatos donde las decisiones personales tienen consecuencias inesperadas.

En esta oportunidad interpretará a Hilario Garza, mientras que Jaime Lorente dará vida a Tony Garza. El actor de La casa de papel y Élite vuelve así a una producción vinculada con el suspenso y la criminalidad.

La trama sigue a un policía poco convencional que se caracteriza por su personalidad descarada, su inteligencia y su lealtad.

Aura Garrido, conocida por El Ministerio del Tiempo y El inocente, interpretará a Lucía. Por su parte, Isaac Díaz asumirá el papel central del investigador que da nombre a la historia.

Cómo es el reparto de Jotadé

El reparto reúne intérpretes de distintas generaciones, una combinación que busca aportar variedad a los personajes y sus conflictos.