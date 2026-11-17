La tarta de jamón y queso es una de las recetas más populares de la cocina casera argentina. Su combinación de masa crocante, fiambre y quesos fundidos la convierte en una opción práctica para el almuerzo o la cena. Sin embargo, existe una manera de darle un sabor diferente sin modificar la esencia de la receta: incorporar azúcar sobre el relleno antes de llevarla al horno.

La propuesta fue compartida por el cocinero Matías Cuco en la cuenta de Instagram de Cucinare y suma dos ingredientes poco habituales en esta preparación: azúcar y romero fresco. El primero aporta un contraste dulce que complementa el sabor salado del jamón y los quesos, mientras que el segundo incorpora un aroma herbal. El romero es opcional, pero el azúcar es el detalle distintivo de esta versión.

Otro de los secretos está en la textura del relleno, que combina jamón cocido, queso en hebras, muzzarella y una mezcla de huevos con crema de leche. Esta última permite integrar los ingredientes y conseguir una consistencia cremosa durante la cocción. Aunque la receta original utiliza tapas industriales, también incluye una alternativa de masa casera. El resultado es una tarta con interior suave, quesos fundidos y una superficie bien dorada.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 g harina.

g harina. Un huevo.

huevo. 30 cc aceite de oliva.

cc aceite de oliva. 200 cc agua.

cc agua. ½ cdta sal. Para el relleno 300 g jamón cocido.

g jamón cocido. 150 g queso en hebras.

g queso en hebras. 180 g muzzarella.

g muzzarella. 2 huevos.

huevos. 200 cc crema de leche.

cc crema de leche. Romero fresco, optativo.

Una cda azúcar.

Procedimiento para hacer la tarta de jamón y queso

Estirar la masa en un molde para tarta o en una sartén de hierro fundido. Mezclar el jamón cocido, el queso y la muzzarella. Batir 3 huevos y mezclar con la crema de leche ; todo esto incorporarlo a la mezcla de jamón queso y muzzarella. Rellenar nuestra masa de tarta y, por último, si les gusta, agregar el romero y luego una cda de azúcar. Queda riquísimo. Cocinar a horno máximo precalentado hasta que la masa esté cocida y el queso bien gratinado.

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