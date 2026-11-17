Gabo Colacioppo, chef: la receta de su infalible tarta de pascualina. Foto: montaje

La pascualina casera es uno de los clásicos de la cocina argentina que nunca pasan de moda. Aunque existen versiones rápidas con tapas compradas, preparar la masa desde cero permite conseguir una textura más suave por dentro y ligeramente crocante por fuera. El chef Gabo Colacioppo compartió en Cucinare su receta para lograr una tarta bien alta, con un relleno abundante de verduras, ricota y huevos duros enteros.

Uno de los secretos de esta preparación está en el tratamiento de las verduras. La acelga o la espinaca deben estar bien escurridas para evitar que liberen líquido durante la cocción y humedezcan la base.

Además, el rehogado previo de la cebolla aporta sabor, mientras que la ricota y el queso rallado ayudan a conseguir un relleno cremoso, consistente y equilibrado. La nuez moscada completa la combinación con su aroma característico.

La otra particularidad de esta receta de pascualina es su armado. Los huevos duros se colocan enteros dentro del relleno, distribuidos en pequeños huecos para que aparezcan al cortar las porciones.

La masa se prepara con harina, leche tibia y aceite, sin necesidad de utilizar manteca. Finalmente, una cocción a temperatura moderada permite que las dos tapas se doren de manera uniforme y que el interior conserve su humedad sin perder firmeza.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa (2 tapas) 800 g harina 0000.

g harina 0000. 320 cc leche tibia.

cc leche tibia. 100 cc aceite.

cc aceite. 15 g sal. Para el relleno 1 ¼ kg de acelga o espinaca (puede ser fresca o congelada, bien escurrida).

kg de acelga o espinaca (puede ser fresca o congelada, bien escurrida). 2 cebollas grandes.

cebollas grandes. 50 g queso rallado (tipo parmesano o reggianito).

g queso rallado (tipo parmesano o reggianito). 500 g ricota (opcional, le da cremosidad).

g ricota (opcional, le da cremosidad). 6 a 8 huevos (2 para mezclar y 6 para poner enteros adentro).

a 8 huevos (2 para mezclar y 6 para poner enteros adentro). Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.

Procedimiento:

Masa

Mezclar harina, sal y la leche junto con el aceite. Amasar hasta que quede lisa y suave. Dividir en 2 bollos (tapa base y tapa superior). Reservar tapados.

Relleno

Rehogar las cebollas picadas en aceite con el morrón opcional con sal, orégano y un poco de azúcar. espinaca congelada y cocinar hasta que se descongele y se evapore gran parte de su agua. Agregar lay cocinar hasta que se descongele y se evapore gran parte de su agua. Retirar del fuego, dejar entibiar y mezclar con los huevos batidos, queso rallado, ricota, sal, pimienta y nuez moscada.

Armado

Estirar un bollo y cubrir un molde enmantecado/enharinado. Colocar el relleno y hacerle 4 a 6 huequitos y poner los huevos duros enteros. Cubrir con la otra tapa, cerrar bien los bordes y pinchar la superficie con tenedor.

Cocción

Horno a 180°–190° durante 40–50 minutos, hasta que la masa esté dorada.

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