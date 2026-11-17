Edith Hermida no se anduvo con vueltas y protagonizó un desopilante momento con Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Durante una charla en plena competencia, la participante le hizo una confesión sin filtro a la conductora sobre los beneficios que tendría si contara con su fama y dejó una frase que provocó risas en el estudio.
“Yo soy la reina de los canjes”, reconoció Hermida, sin ningún tipo de problema. Y agregó, divertida: “Yo si tuviese tu fama, ¿sabés los canjes que tendría?”.
Sorprendida, Wanda quiso saber qué haría Edith si estuviera en su lugar: “¿Qué harías si tuvieras mi fama?”. Lejos de quedarse callada, Edith respondió con una lista de deseos que incluyó algunos de los beneficios más tentadores de ser una figura reconocida: “Hoteles, spa, todo. Y bijouterie”, enumeró la participante, que todavía tenía más pedidos para sumar.
“Y zapatos, no tengo zapatos. Si tuviera la fama de Wanda, me voy al shopping. Vivo de shopping”, remató Hermida, entre risas.
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MARU BOTANA DESCUBRIÓ ALGO ASQUEROSO EN EL PLATO DE EDITH HERMIDA EN MASTERCHEF Y LA MANDÓ AL FRENTE
Una presentación que prometía terminar con aplausos se convirtió en un momento incómodo y desopilante en MasterChef Celebrity. Edith Hermida llegó feliz con su plato, convencida de que podía lucirse frente al jurado, pero Maru Botana detectó algo desagradable en la preparación y la dejó completamente expuesta.
Todo comenzó cuando Edith se acercó con su creación, a la que había bautizado “Trilogía de Mar y Tierra”. Antes de mostrarla, se la vio entusiasmada y hasta lanzó una frase que reflejaba su confianza: “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, dijo ante las cámaras.
Sin embargo, la ilusión duró poco. Al presentar su preparación, la participante explicó los ingredientes y la elaboración de su propuesta. Pero la atención se desvió rápidamente a un detalle que cambiaría por completo la escena: ¡un pelo en el plato!
La reacción fue inmediata y las expresiones de sorpresa no tardaron en aparecer. El hallazgo generó comentarios y risas, mientras Edith intentaba entender qué había sucedido: “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, disparó, resignada y en medio de protestas hacia sus compañeros.
Tras escucharla, Wanda Nara cerró, sincera: “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”.
¡Qué momento!