Edith Hermida no se anduvo con vueltas y protagonizó un desopilante momento con Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Durante una charla en plena competencia, la participante le hizo una confesión sin filtro a la conductora sobre los beneficios que tendría si contara con su fama y dejó una frase que provocó risas en el estudio.

“Yo soy la reina de los canjes”, reconoció Hermida, sin ningún tipo de problema. Y agregó, divertida: “Yo si tuviese tu fama, ¿sabés los canjes que tendría?”.

Sorprendida, Wanda quiso saber qué haría Edith si estuviera en su lugar: “¿Qué harías si tuvieras mi fama?”. Lejos de quedarse callada, Edith respondió con una lista de deseos que incluyó algunos de los beneficios más tentadores de ser una figura reconocida: “Hoteles, spa, todo. Y bijouterie”, enumeró la participante, que todavía tenía más pedidos para sumar.

Foto: Captura (América)

“Y zapatos, no tengo zapatos. Si tuviera la fama de Wanda, me voy al shopping. Vivo de shopping”, remató Hermida, entre risas.

Foto: Captura (América)

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MARU BOTANA DESCUBRIÓ ALGO ASQUEROSO EN EL PLATO DE EDITH HERMIDA EN MASTERCHEF Y LA MANDÓ AL FRENTE

Una presentación que prometía terminar con aplausos se convirtió en un momento incómodo y desopilante en MasterChef Celebrity. Edith Hermida llegó feliz con su plato, convencida de que podía lucirse frente al jurado, pero Maru Botana detectó algo desagradable en la preparación y la dejó completamente expuesta.

Todo comenzó cuando Edith se acercó con su creación, a la que había bautizado “Trilogía de Mar y Tierra”. Antes de mostrarla, se la vio entusiasmada y hasta lanzó una frase que reflejaba su confianza: “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, dijo ante las cámaras.

Sin embargo, la ilusión duró poco. Al presentar su preparación, la participante explicó los ingredientes y la elaboración de su propuesta. Pero la atención se desvió rápidamente a un detalle que cambiaría por completo la escena: ¡un pelo en el plato!

Foto: Captura (Telefe)

La reacción fue inmediata y las expresiones de sorpresa no tardaron en aparecer. El hallazgo generó comentarios y risas, mientras Edith intentaba entender qué había sucedido: “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, disparó, resignada y en medio de protestas hacia sus compañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Wanda Nara cerró, sincera: “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)