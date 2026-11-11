La gala de eliminación de MasterChef Celebrity terminó con una despedida inesperada. Julieta Nair Calvo se convirtió en la nueva eliminada del programa culinario, luego de protagonizar una definición mano a mano con Grego Rossello que mantuvo la tensión hasta el último momento.

La actriz, que venía teniendo un muy buen desempeño en la cocina, no pudo evitar su salida después de cometer un error que terminó siendo determinante. Cuando llegó el momento de anunciar quién debía abandonar la competencia, el veredicto sorprendió a todos: “El cocinero o la cocinera que deja las cocinas de MasterChef hoy es... Julieta”, anunció Maru Botana. Sin embargo, en medio de la expectativa, la participante tuvo unos segundos de confusión hasta que finalmente se confirmó su eliminación.

A pesar de la tristeza que le generó la decisión del jurado, Julieta recibió palabras de aliento por parte de Wanda Nara, los chefs y sus compañeros, que destacaron su talento y su compromiso durante toda la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando le remarcaron que sus compañeros habían estado pendientes de ella durante el desafío y que incluso habían frenado para ayudarla a llegar a la meta después de pasar un mal momento cuando se le cayó el relleno de sus empanadas al piso cuando faltaba muy poco tiempo para terminar el desafío.

Visiblemente emocionada, la participante no ocultó su tristeza por tener que abandonar el programa: “Estoy emocionada sobre todo porque la pasé muy bien. Son todos lo más”, expresó entre lágrimas.

“También a mí misma me felicito porque es cierto que salir de la zona de confort y no estar atrás de un personaje es algo nuevo para mí”.

Además, aprovechó la despedida para hacer una reflexión sobre lo que significó participar del reality: “También a mí misma me felicito porque es cierto que salir de la zona de confort y no estar atrás de un personaje es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien”, manifestó.

Tras escucharla, Wanda intervino: “Yo te lo imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a tener”, atinó a decir. Y Julieta cerró, a flor de piel: “Creo que estoy para volver. Ojalá”.

“Creo que estoy para volver. Ojalá”.

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WANDA NARA FRENÓ EN SECO A LUCK RA EN MASTERCHEF CELEBRITY Y LANZÓ UNA PICANTE ADVERTENCIA: “CON LOS EX DE MIS AMIGAS...”

Wanda Nara volvió a dar que hablar en MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora protagonizó un desopilante momento con Luck Ra, quien quedó en el centro de una escena cargada de humor, indirectas y una frase que no pasó inadvertida.

Todo comenzó cuando Wanda lanzó un comentario frente a los participantes: “Luck Ra, dame un besito”, atinó a decir. Pero rápidamente aclaró que le estaba hablando a un muñeco de burro en el que estaba sentada. “Al único que puedo besar es a este animal”, agregó.

Pero el momento más picante llegó cuando la Wanda hizo referencia a los ex de sus amigas y dejó en claro que hay ciertos límites que no está dispuesta a cruzar: “Yo con los ex de mis amigas (por La Joaqui) ni cerca los quiero ver pasar. ¡Nada! ¡Son una bolsa de nada! ¡No se tocan!“, lanzó.- Y el músico cerró, con humor: “Ojalá pensaran igual”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)