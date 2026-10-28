Damián Betular habría decidido dar un paso al costado en Masterchef Celebrity para sumarse a la temporada teatral de verano de Hairspray en Mar del Plata. La noticia se conoció en las últimas horas y ya estarían en búsqueda de su reemplazo en el exitoso reality de cocina.

Según contaron en el programa Intrusos, el chef dejará el ciclo durante el receso de las fiestas, se ausentará todo enero y regresará recién en febrero. Esta decisión abrió el juego para que la producción analice posibles nombres que ocupen su silla en el jurado.

Damián Betular (Foto: Telefé).

“Damián Betular abandona Masterchef, porque se va a hacer temporada de teatro con Herzspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quienes podrían ser sus reemplazantes”, informó Natalie Weber en el vivo de América.

LOS NOMBRES QUE SUENAN PARA REEMPLAZAR A DAMIÁN BETULAR EN MASTERCHEF CELEBIRTY

Entre los candidatos que se barajarían para reemplazar a Betular aparecen Dolly Irigoyen y Donato de Santis. Sin embargo, ambos tienen sus reparos: Dolly ya habría explicado que el principal obstáculo son las largas horas de grabación, mientras que Donato no estaría interesado en regresar al programa.

Natalie Weber, panelista de Intrusos, fue quien reveló la información sobre la salida de Betular y la búsqueda de reemplazos. Por su parte, Adrián Pallares opinó que ve poco probable el regreso de Donato y recordó las razones de Dolly para no sumarse: “No creo que Donato quiera volver, y Dolly ya explicó que era un tema de las horas de grabación”.

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