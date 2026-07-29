La cuenta regresiva para una nueva temporada de MasterChef Celebrity ya comenzó. Con las grabaciones previstas para septiembre, Telefe trabaja en la conformación del elenco de famosos que competirán en la cocina y también en la definición del jurado que acompañará a Wanda Nara.

Uno de los primeros en confirmar su participación fue Damián Betular, quien aseguró que volverá a integrar el tribunal y adelantó cómo avanzan los preparativos para el exitoso reality.

"Yo estoy confirmado, ya estoy en charlas de poder organizar horarios y todo, pero es un formato que yo adoro“, reveló el reconocido pastelero durante una entrevista con Infama.

QUÉ PASARÁ CON GERMÁN MARTITEGUI Y EL REEMPLAZO DE DONATO DE SANTIS

De cara a la nueva edición, el jurado presentará algunos cambios. Tras la salida de Donato De Santis, la producción continúa buscando a quien ocupará su lugar, mientras que la continuidad de Germán Martitegui todavía generaba dudas.

Sin embargo, Betular llevó tranquilidad sobre ese tema y aseguró que habló personalmente con su compañero. "Germán Martitegui estaba medio dudoso, pero hablé con él y me dijo que sí. Nos faltaría el reemplazo de Donato“, comentó.

Wanda Nara estará otra vez en Masterchef Celebrity. ¿Quién será el nuevo cocinero en el jurado? (Foto: captura de Telefé).

En cuanto al nuevo integrante del jurado, explicó que el canal ya avanzó con un proceso de selección, aunque evitó dar nombres.

"El canal nos dijo que hicieron un casting y que están evaluando, pero yo voy a estar contento con quien venga porque seguro lo hará bien“, sostuvo.

EL ELOGIO DE DAMIÁN BETULAR A WANDA NARA

Además de hablar sobre el jurado, Damián Betular destacó el trabajo de Wanda Nara al frente de MasterChef Celebrity, luego de haber compartido con ella la última edición del programa.

Wanda Nara y los jurados de MasterChef Celebrity 2025 (Foto: Instagram @masterchefargentina)

"Wanda es una muy buena compañera. Está a la hora que tiene que estar, se banca todas las horas de grabación, hace su parte de reality y nos deja la cocina. Es muy respetuosa“, expresó.