Este martes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡9 participantes! en la nueva Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo: Diego Ramos.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Mike Amigorena, Sebastián Presta, Grego Rossello, Josefina “China” Ansa, Pablo Migliore, Hernán Coronel de Mala Fama, Diego Ramos, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo se jugaron la continuidad en el certamen.

Wanda Nara, los jurados y participanes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

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Para la prueba, los concursantes debieron demostrar sus habilidades con una preparación clásica de la cocina italiana. Diego decidió hacer ñoquis de sémola, en lugar de utilizar papa, y los acompañó con una crema de champiñones, nueces y queso azul. Sin embargo, su propuesta no consiguió conformar a los especialistas.

Durante la degustación, Martitegui cuestionó que hubiera utilizado un soplete para gratinar el plato y le recordó que ese elemento suele emplearse para preparar crème brûlée. Maru Botana destacó el sabor de los ñoquis, aunque encontró problemas en la salsa, mientras que Betular señaló que a la preparación le faltaba una mejor terminación y la característica capa dorada.

Diego Ramos (Foto: captura Telefe)

Antes de comunicar quién debía abandonar la competencia, el jurado destacó el nivel general de los platos. Sebastián Presta, Campi y Julieta Nair Calvo recibieron buenas devoluciones, mientras que Hernán “Mala Fama” Coronel, Grego Rossello y Diego Ramos quedaron en la cuerda floja.

Finalmente, Maru Botana fue la encargada de anunciar que el actor debía dejar el certamen. De esta manera, se convirtió en el quinto eliminado de esta edición, después de las salidas de Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner.

Al despedirse, Ramos se mostró agradecido por la experiencia y tuvo palabras especiales para sus compañeros y el jurado. “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”, expresó, visiblemente emocionado.

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¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Mike Amigorena

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Lizy Tagliani

Josefina «China» Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trápani

Luciana Geuna

Elizabeth «La Negra» Vernaci

Morena Beltrán

Julieta Nair Calvo

Diego Ramos

Nazareno Casero

Pachu Peña

Campi (Martín Campilongo)

Sebastián Presta

Marta Fort

Pablo Migliore

Rocío Robles

Pablo Giralt

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.

TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.

Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.

Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.

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