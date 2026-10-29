La polémica separación de Luck Ra y La Joaqui sigue dando de qué hablar. Si bien ya pasaron tres meses, y la actriz ya rehizo su vida junto a Tiago PZK, el artista cordobés salió a hablar recientemente y se pronunció sobre las indirectas.

Al ser consultado por las repercusiones que generaron sus últimas canciones y sus llamativas letras, Luck Ra respondió. Esto ocurrió durante la gala de los Premios Ídolo 2026, donde el artista se consagró ganador de la Canción Más Viral.

Durante la alfombra roja, el músico celebró este reconocimiento, habló sobre su presente profesional y no esquivó las preguntas relacionadas con su separación de La Joaqui. En ese sentido, tuvo una contundente respuesta que no pasó inadvertida.

Luck Ra (Foto: Movilpress)

LA RESPUESTA DE LUCK RA SOBRE LA JOAQUI

Semanas atrás, Luck Ra volvió a quedar en el ojo de la tormenta por el lanzamiento de El que se la queda pierde, la canción que grabó junto a Khea. El título de la canción despertó todo tipo de especulaciones y muchos interpretaron la letra como una indirecta hacia su expareja, La Joaqui.

Sobre este tema, el cordobés dejó en claro que es un “temón”. “Le mandamos un beso gigante a Khea. Es una hermosa bachatita; la última bachata que sacamos fue ‘Hola perdida’, así que volvimos”, expresó, orgulloso. Sin embargo, después le preguntaron directamente si se trataba de una indirecta.

Foto: Instagram (@luckra)

Sin embargo, el cordobés aclaró que el tema ya había sido compuesto antes de que él se sumara al proyecto. “Él ya la tenía, te soy sincero, y me interpeló un poco. Es un temón”, explicó. Más adelante, dejó en claro que atraviesa un buen momento personal y también profesional.

“Estoy muy feliz, dándole fuerte a la cocina, laburando y tratando de tener vida social en el poco tiempo que me queda. Estoy muy bien, muy feliz”, sostuvo el cantante que, cuando le preguntaron cómo ignoraba las críticas, respondió: “Crisis era cuando no tenía para comer, hermano. ¿Qué querés que te diga?”.