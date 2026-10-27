El romance entre Tiago PZK y La Joaqui está más que confirmado. Luego de sorprenderla con una fiesta de cumpleaños sorpresa, la cantante hizo una publicación en sus redes sociales donde se mostró más enamorada que nunca.

Sin embargo, días atrás Luck Ra hizo un lanzamiento musical que no pasó inadvertido. Junto a Khea, publicó una canción con una frase letal: “El que se la queda pierde”. Inmediatamente todos la interpretaron como una indirecta.

Por este motivo, en las últimas horas quien salió a hablar fue la madre de Tiago PZK. A través de sus redes sociales, Griselda Lezcano apuntó sin filtros contra el cordobés. y defendió a la nueva novia de su hijo sin importar el qué dirán.

La Joaqui y Tiago PZK, muy enamorados (Foto: Instagram @lajoaqui)

LA MADRE DE TIAGO PZK, CONTRA LUCK RA

La cuenta de Instagram llamada Lo Más Popu compartió una captura de pantalla de una publicación que hizo Griselda Lezcano en sus historias de Instagram y que, a los pocos minutos, borró. Junto a la frase ”El que se la queda pierde”, decía: “Esa es la frase famosa del famoso fracasado”.

La publicación que hizo la mamá de Tiago PZK y luego borró (Captura: Instagram @lomaspopucom)

Si bien esta publicación quedó eliminada a los pocos minutos, la madre de Tiago PZK no quiso quedarse con las ganas de hablar y, a través de sus historias de Instagram, dejó un extenso texto donde habló de los ataques virtuales, a modo de defensa de La Joaqui y los reiterados ataques que sufre en redes.

El mensaje que compartió la mamá de Tiago PZK en sus redes (Foto: Instagram @griseldaalezcano)

“Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida. Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, aseguró la madre del artista.

El mensaje que compartió la mamá de Tiago PZK en sus redes (Foto: Instagram @griseldaalezcano)

Para cerrar su postura frente al escándalo y defender a su hijo, compartió la romántica publicación de La Joaqui y disparó tajante: “Que el mundo se vaya a la mier...!!”.