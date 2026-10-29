La llegada de Luck Ra a la fiesta de LOS40 Primavera Pop no pasó desapercibida. El cantante cordobés fue abordado por un grupo de noteros que, al ver que no se detenía a dar notas, le gritaron para captar su atención. Sin embargo, la situación se tensó cuando uno de ellos lo llamó “sorete” en medio del pedido.

Mientras avanzaba por la alfombra roja, los periodistas insistieron: “¿Cómo estás? ¡Facu, dale, un segundo!… por favor, un segundo, ven. ¡Dale, sorete! ¡Hacemos la nota todos juntos”. Al escuchar el insulto, Luck Ra frenó en seco y, sorprendido, retrucó: “¿Qué me dijiste?”.

Luck Ra reaccionó con humor al insulto de un cronista por no querer parar a hablar con la prensa (Foto: captura de América).

Tras la reacción del artista, los noteros intentaron suavizar la situación: “¿Quién? Todos juntos… cortito”, respondieron, intentando disimular el exabrupto. Luck Ra, sin perder la calma, les marcó el límite: “Ah, escuché sorete, no pará, me están faltando el respeto”. Los noteros, lejos de retroceder, justificaron: “No, eso si no parás”.

Luck Ra reaccionó con humor al insulto de un cronista por no querer parar a hablar con la prensa (Foto: captura de América).

El cantante, fiel a su estilo, optó por cambiar el tono del intercambio: “Es verdad, no, díganme algo lindo y vuelvo”, propuso. Los noteros siguieron el juego: “Hermoso, vení”. Luck Ra respondió con humor: “¿Me dijiste hermoso? ¿Estás hablando de mí? ¡Ay, gracias, gracias!”.

EL RECLAMO DE LA PRENSA A LUCK RA Y EL CIERRE DEL CRUCE

A pesar del intento de distender el momento, la tensión continuó ya que luego del cruce, Luck Ra volvió a irse sin darles la nota. Inignados, los cronistas expresaron su malestar por la falta de tiempo para las entrevistas: “Gracias, porque no paran y nosotros venimos acá corriendo. ¿Para qué nos invitan si no van a dejar que nos hablen? ¡Y se fue nomás! ¡Dale, sorete”.

Luck Ra reaccionó con humor al insulto de un cronista por no querer parar a hablar con la prensa (Foto: captura de América).

El episodio dejó en evidencia el clima de nerviosismo y apuro que suele vivirse en las alfombras rojas, donde la relación entre artistas y prensa puede tensarse por la falta de tiempo y la presión por conseguir declaraciones.

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